La angustiante foto que subió Evangelina Anderson de su hija Lola internada

"¡Por fin sonreís Lolita! Si Dios quiere, hoy nos dan el alta", expresó Evangelina Anderson un tanto más aliviada desde una de las camillas de la clínica.

evangelina anderson hija internada.jpg

"Ya queremos volver a casita", manifestó Evangelina en la misma postal donde se ve al DT de River Plate abrazado a sus hijas.

Si bien no precisó qué le ocurrió a su hija, Anderson llevó tranquilidad al contar que era inminente que su hija reciba el alta médica.

Cabe recordar que en septiembre la modelo relató cómo fue el dramático accidente que sufrió su hija Emma, que tuvo que ser atendida de urgencia producto de un golpe en el colegio que le provocó una fractura.

evangelina anderson hija internada 1.jpg

Evangelina Anderson habló de su histórica pelea con Wanda Nara y reveló si aceptaría tomar un café con ella

Evangelina Anderson y Wanda Nara mantuvieron hace muchos años una rivalidad instalada en el medio que hoy parece haber quedado un poco en el olvido.

Así lo dejó en claro Anderson en charla con el ciclo Intrusos, América Tv, donde se refirió a este tema y dejó abierta la posibilidad de tomar un café con la mediática, quien vive en el mismo edificio que ella.

Además, ambas se han cruzado en las instalaciones del club River Plate, en donde sus hijos, Bastian y Valentino, juegan al fútbol y se hicieron grandes amigos.

"¿Te sorprendió que Bastian fuera tan amigo del hijo de Wanda?", le consultó Rafa Juli a la esposa del DT Martín Demichelis. "No, no me sorprendió, ellos son amigos", contestó ella.

Y el periodista repreguntó: "¿Y esto no te acerca a Wanda? Que los hijos sean amigos. ¿Te gustaría tomar un café con Wanda? Charlar de la vida...".

A lo que Evangelina comentó: "Por supuesto. La gente piensa que nosotras estamos enemistadas por algo que se armó hace... no sé, prescribió, no quiero delatar edades. La gente crece, somos mamás... Ya fue".

"Todo eso fue porque estábamos en una obra de teatro y se armaba todo eso como para que vengan a ver la obra. No hay ningún problema así tan fuerte como para... Ya fue", aclaró la modelo.

Y cerró entre risas: "Vive en el departamento de arriba. Somos vecinas. Así que en algún momento me voy a cruzar con ella en el ascensor o le voy a pedir azúcar".