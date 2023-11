Evangelina Anderson habló de su histórica pelea con Wanda Nara y reveló si aceptaría tomar un café con ella

Además, ambas se han cruzado en las instalaciones del club River Plate, en donde sus hijos, Bastian y Valentino, juegan al fútbol y se hicieron grandes amigos.

"¿Te sorprendió que Bastian fuera tan amigo del hijo de Wanda?", le consultó Rafa Juli a la esposa del DT Martín Demichelis. "No, no me sorprendió, ellos son amigos", contestó ella.

Y el periodista repreguntó: "¿Y esto no te acerca a Wanda? Que los hijos sean amigos. ¿Te gustaría tomar un café con Wanda? Charlar de la vida...".

A lo que Evangelina comentó: "Por supuesto. La gente piensa que nosotras estamos enemistadas por algo que se armó hace... no sé, prescribió, no quiero delatar edades. La gente crece, somos mamás... Ya fue".

"Todo eso fue porque estábamos en una obra de teatro y se armaba todo eso como para que vengan a ver la obra. No hay ningún problema así tan fuerte como para... Ya fue", aclaró la modelo.

Y cerró entre risas: "Vive en el departamento de arriba. Somos vecinas. Así que en algún momento me voy a cruzar con ella en el ascensor o le voy a pedir azúcar".

Ángel de Brito reveló la exorbitante cifra que gana Wanda Nara en el Bailando italiano

Wanda Nara e encuentra participando en el Bailando italiano y demostró ser una de las mejores concursantes. En medio de su emoción por sus nuevos logros, la conductora habló con el periodista, Ángel de Brito, y le dio detalles acerca de su contrato con el programa.

“No saben lo que cobra Wanda Nara, me dijo y casi me desmayo. Es otro mercado", contó el conductor esta noche en LAM, América Tv, y resaltó que la notó muy animada durante la charla telefónica.

Si bien no quiso revelar la cifra exacta, reveló el dinero que gana por participaciones en distintos programas relacionados al certamen.

“Por ejemplo, para que se den una idea, por ir a un programa de televisión de invitada y sin tener que decir nada ni pelearse con nadie, te ofrecen 50 mil euros como cachet”, confirmó.

En ese sentido, una de las angelitas preguntó si esto era exclusivamente un acuerdo con Wanda. “No, esto es a la figuras, a las que interesan para los programas por algún motivo”, puntualizó.