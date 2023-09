La bronca y súplica de Tamara Báez por un serio problema que volvió a aparecer en su vida

Como pasó con otras populares personas en las redes, Tamara Báez grabó un video donde contó que otra vez le cerraron sus cuentas y se mostró indignada.

"Yo ya no entiendo nada, menos que ustedes", comenzó su descargo la joven. La mamá de Jamaica contó que incluso le había pagado a un hacker para que le resuelva el inconveniente virtual pero que luego de resolverlo volvieron a cerrárselo y por partida doble, ya que en 24 horas fueron cerradas dos cuentas.

Embed

“La recuperó (el hacker que contrató) pero la volví a perder. O sea, dije, ya está, no gasto más plata, me chupa un huevo todo”, detalló casi resignada.

“Ahora me van a cerrar esta por hablar así. ¿Para qué hablo así?”, se lamentó Tamara antes de explicar todo lo que le está sucediendo y mientras sigue incomunicada con sus fans virtuales.

"Me suspendieron esta cuenta hace unos meses, lo acepté y pagué para seguir trabajando con esta cuenta que me iba súper bien", precisó la influencer.

"Me hice otra porque esta me la volvían a cerrar y duraba sólo un día abierto", añadió sobre el problema que atraviesa.

Y cerró: "Y hace cinco horas me hice otra cuenta y me la volvieron a cerrar. Por arte de magia, ahora me devolvieron esta. Vamos a ver cuánto dura. ¿Vos qué decís Jami, durará?".

tamara baez.jpg

El video del sorpresivo acercamiento entre Tamara Báez y L-Gante: ¿beso y reconciliación?

El cantante L-Gante pasó detenido casi 100 días en la DDI de Quilmes y el viernes 8 de septiembre pudo recuperar la libertad mientras continúa el proceso de su imputación por privación ilegal de la libertad y amenazas, por un hecho denunciado el 27 de mayo.

Lo cierto es que el fin de semana, el cantante de cumbia 420 y Tamara Báez celebraron el cumpleaños de su hija Jamaica con una gran fiesta al aire libre y sorprendieron a todos los invitados al mostrarse otra vez muy cerca.

Uno de los invitados al festejo íntimo entre familiares y amigos más cercanos registró en imagen el momento en que el artista sorprendía a su ex por atrás y le daba un apasionado beso antes de cantarle el feliz cumpleaños a la niña.

Luego, en otro momento, se lo puede ver al artista tomando un trago apareciendo de atrás de Tamara mientras ella filmaba y se escuchaba música fuerte.

Ese instante quedó grabado en video y alimentó las especulaciones con una posible reconciliación de los padres de la niña después del difícil momento que vivió Elian Valenzuela tras los casi tres meses detenido.