El video del sorpresivo acercamiento entre Tamara Báez y L-Gante: ¿beso y reconciliación?

Uno de los invitados al festejo íntimo entre familiares y amigos más cercanos registró en imagen el momento en que el artista sorprendía a su ex por atrás y le daba un apasionado beso antes de cantarle el feliz cumpleaños a la niña.

Luego, en otro momento, se lo puede ver al artista tomando un trago apareciendo de atrás de Tamara mientras ella filmaba y se escuchaba música fuerte.

Ese instante quedó grabado en video y alimentó las especulaciones con una posible reconciliación de los padres de la niña después del difícil momento que vivió Elian Valenzuela tras los casi tres meses detenido.

¿Nueva oportunidad en el amor o sólo gran vínculo como padres?

L-Gante y su primera entrevista tras recuperar la libertad: "Se hizo mucho circo"

El cantante de cumbia 420 L-Gante dio su primera entrevista televisiva en el ciclo Secretos Verdaderos, América TV. "Vi que siempre hiciste el aguante y cada palabra tuya era estoy yo ahí", le dijo el joven artista a Luis Ventura.

“¿Cómo viviste el momento de abrazarte con Jamaica?”, le consultó el conductor. Y L-Gante reveló: “Mortal, la noté muy contenta, muy feliz, y yo también. Fue quedarme con ella lo que hizo que me tomara todo tan tranquilo y ponerme a pensar en todo esto”.

“Te imaginarás que varias veces me ilusioné también, pero más que nada por los rumores que se decían en la televisión. Estaba adentro, pensando, y traté que no me consuma el cuando voy a salir, y aprovechar el tiempo para darle una buena función y fortalecerme”, explicó sobre sus largos días en prisión.

Y añadió: "No sé por qué tantos días, fue una mala jugada. Pensé que iba a estar uno o dos días. Se hizo mucho circo".

“Lo noté como un ensañamiento en una parte. A mí se me pueden cruzar mil cosas por la cabeza ahí, pero lo importante es que se resuelva bien en el proceso y que se haga justicia”, aseguró L-Gante.

Y remarcó: “Yo contengo la calma, estoy tranquilo. Soy de entender las cosas y no me mato estar pensando en cómo salir. Pero se tomó su tiempo”.

En cuanto a la salud de Wanda Nara, dijo que se enteró en la cárcel de lo que le pasaba y se contactará con ella: “Estuve viendo eso por televisión. Me comunicaré seguramente en algún momento. Me estoy enterando todo ahora, en el transcurso de las horas".