El costoso regalo que L-Gante y Tamara Báez le regalaron a su hija por el cumpleaños

Báez también mostró en su red social el exclusivo regalo que le hicieron a la nena. Se trata de una motito eléctrica de color rosa pastel muy canchera.

"La tenía re clara ya", escribió la mamá de Jamaica sobre un video en el que se ve a la niña manejando la nueva moto parada por el barrio.

Tras la liberación de L-Gante el viernes por la noche, el cantante lo primero que hizo fue encontrarse con su familia, y pasar tiempo con su hija Jamaica, fruto de la relación con Tamara Báez. En ese sentido, luego de los videos, comenzaron las dudas acerca de una posible reconciliación en la pareja.

En medio de los rumores, Miguel Ángel Prosi, padre de L-Gante, dio detalles inesperados sobre el vínculo de ambos en comunicación con A la Tarde (América). “Está viviendo en un lugar hermoso y con gente que no lo acosa, el es feliz estando así. Con Claudia, estuvimos con Tamara, Jamaica, las hermanas y el círculo íntimo”, comenzó diciendo acerca del presente de su hijo.

“Jugaba a las escondidas con las hermanas, Jamaica y la señora de Elián también. Es una familia normal para divertirse y distraer”, siguió y fue ahí donde todo el panel se detuvo al escuchar el termino que le asignó a la joven.

“De por vida va a ser la señora de Elián, ustedes no saben que buena chica que es. Va a ser la señora de Elián, ellos se criaron juntos, se conocen todo, desde los 12 años que están”, respondió ante la sorpresa en el estudio.

Acto seguido, le consultaron si ambos se encontraban conviviendo y Miguel afirmó: "No le quise preguntar, nos quedamos todos ahí y ella estaba. Nosotros nos fuimos y ellos se quedaron, después no me pregunten más".

Finalmente, hablaron de la posibilidad de un casamiento, y al preguntar si veía a Elián dispuesto a llevar esa idea adelante, el padre deslizó: "Elián está entregado..."