La firme postura de Sol Pérez frente a la interna con los integrantes de Cortá por Lozano

En medio de estas versiones, Sol rompió el silencio y aclaró su postura en una nota con Sálvese quien pueda (América). “A mí, la verdad, mis compañeros me tratan muy bien. No lo noto. A veces es más lo que se dice afuera que lo que pasa adentro”, sostuvo. Luego, se refirió al momento que está atravesando en su carrera: “Es un lugar que es como una zanahoria, estamos todos corriendo atrás. Yo estoy disfrutando, no me quiero enganchar con cosas porque siempre que te enganchás con algo no terminás disfrutando el momento. Y viste cómo es esto: hoy lo tenés, mañana no”.