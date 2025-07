El nuevo conficto a punto de explotar entre la China Suárez y Benjamín Vicuña: "Se detestan"

Por su parte, Guido Záffora mencionó en el ciclo DDM (América Tv) que Benjamín Vicuña tiene intenciones de llevar a la justicia a la China por haberlo tratado de mal padre y consumidor en aquel escandaloso mensaje en Instagram.

El actor no perdonaría eso y sus abogados estarían juntando todas las pruebas para presentarlas de manera formal una vez que termine el período de la feria judicial. En tanto, este acuerdo que se alcanzó para que Suárez pueda viajar acompañada de sus hijos a Turquía se dio exclusivamente por la buena predisposición entre los abogados de ambas partes, sin que el actor no esté del todo de acuerdo con la decisión.

china suarez y benjamin vicuña

La firme opinión de Benjamín Vicuña por el viaje de sus hijos con la China Suárez a Turquía

El actor Benjamín Vicuña habló por primera vez sobre el viaje de sus hijos con la China Suárez a Turquía y aclaró que el acuerdo siempre estuvo vigente desde el principio.

“Siempre se habló de un acuerdo que estaba firmado para que los chicos vayan ahora de vacaciones, van conmigo, van con la madre, eso estaba hablado desde un principio”, aclaró el chileno en una nota que se mostró en el programa Puro Show (El Trece).

A lo que uno de los cronistas presentes en el lugar le comentó sobre la polémica que se generó entre los dos por el permiso para que los niños viajen con ella al exterior: “Se lo habías revocado, pero finalmente parece que cediste con eso...”.

Ahí, Benjamín explicó la situación con su ex pareja: “No, no, no cedí nada, fue el orden de lo que hablamos desde un principio. Lo que pasa es que a veces todo se tergiversa en los medios, las comunicaciones, cosas.Eso fue siempre desde un principio, fue lo que conversamos. Y no hay más vueltas".

"Ya lo comenté en otros lugares. Bueno, o sea, ya está. Estoy bien, trabajando, estoy con mis hijos, sigo con mi vida, como hay que seguir. Son momentos que obviamente uno trata de que todo sea más selectivo, ordenado, así que no hay problema”, cerró el actor tratando de poner paños fríos en la polémica instalada con la China Suárez.