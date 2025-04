Martín Ku, a punto de recibir una dura noticia tras la polémica por la propuesta laboral de Rusia

El activista Pablo Salum presentó una demanda formal, solicitando a la Justicia que investigue el vínculo entre los ex Gran Hermano y esta empresa sospechosa. La situación ha generado un fuerte repudio en redes sociales, donde muchos usuarios expresaron su preocupación por la seguridad de las jóvenes y la responsabilidad de los influencers al promocionar este tipo de ofertas.

A raíz de la denuncia y el revuelo mediático, la permanencia de Martín Ku en los proyectos vinculados a Telefe también entró en un terreno incierto. Según contaron fuentes fehacientes a PrimiciasYa, al tratarse de una empresa internacional, primero se realiza un proceso de evaluación del caso.

Martín tiene un contrato temporal, renovado mes a mes, y actualmente está vigente hasta fines de abril. Hasta ahora, formaba parte del equipo de La Noche de los Ex, participando de ese streaming los viernes a la noche junto a Romi Stone. Sin embargo, por estas horas, se evalúa seriamente si continuará o no en ese rol, y todo indica que lo más probable es que ya no siga.

Los ex participantes de Gran Hermano (Telefe), Nicolás Grosman y Martín Ku, quedaron en el ojo de la tormenta luego de un polémico video que se viralizo en las redes, donde promocionaban una extraña oferta laboral para que chicas jóvenes viajen a Rusia.

"¿Se enteraron del programa internacional de empleo en Rusia con un salario que oscila entre 860 a 1000 dólares? ¡Vamos juntos! Si sos una chica entre 18 y 22 años y tenés ganas de trabajar en el exterior escucha esta propuesta que te va a encantar”, comienzan diciendo.

Luego, en una segunda parte del video ambos se muestran en Rusia y comentan: “Estamos acá en el corazón de Tatarstan. Recorrimos todo el lugar y nos pareció muy, pero muy lindo. Así que, como te dije antes, si sos una chica entre 18 y 22 años y estás buscando irte al exterior a trabajar esto puede ser para vos”.

“Creo que es un programa que se merece muchísima discusión ya que cuenta con un montón de cosas. Así que te vamos a dejar acá la página web para que puedas anotarte y que, quién sabe, puedas quedar. Se van a contactar con vos”, finalizan.

Inmediatamente, el video causó muchas dudas y preocupación en los internautas, que comenzaron a cuestionar el negocio y a los influencers por promocionarlo.

"Me vas a decir que no te das cuenta que es algo turbio? Dale", "¿En Rusia?¿Donde la trata de blanca es moneda corriente? LOCURA TOTAL!!", "Que a ninguna se le ocurra seguir a estos payasos. Terrible red de trata”, "Ojalá los denuncien", "Algo huele mal muchachos! Salgan de ahí", fueron algunas de las tantas reacciones.