La frase letal de Gastón Trezeguet tras la detención de su ex compañero en Gran Hermano, Marcelo Corazza

Al aire en Gran Hermano 2022, Santiago del Moro también se refirió al tema. "A mi personalmente, como persona, ser humano y como papá es un lugar al que me cuesta mucho llegar, y pido justicia absoluta y en caso de ser culpable el peor de los castigos", manifestó.

Este miércoles, en una nota con Intrusos (América TV), Gastón Trezeguet, que fue compañero de Corazza en la primera edición del programa, rompió el silencio y dio su mirada sobre este caso.

"Me da tristeza. Me da asco. Me da repulsión", lanzó el ex Gran Hermano al ser consultado por la causa que involucra al ganador del realtiy en 2001.

Trezeguet indicó que espera que la Justicia pueda actuar de forma ejemplar. "Hablar del tema me hace sentir incómodo. Si es todo como están diciendo, que le caiga todo el peso de la ley", enfatizó.

El integrante de los debates de Gran Hermano reveló que él, al igual que todos los forman parte del programa, tomó con desconcierto la detención de Corazza. "Me sorprendió. No lo esperaba para nada. Desde que salí de la casa no lo volví a ver a Marcelo, pero igual te sorprende. En el canal hay sorpresa y asombro", sostuvo.

Al finalizar, Trezeguet dijo que resta aguardar la resolución de la Justicia. "De todos modos, hay que esperar lo que diga la Justicia. Si llega a ser culpable, espero que le caiga el peor de los castigos", cerró.

Y quien finalmente opinó de la detención de Marcelo Corazza muy fuertemente fue Gastón Trezeguet, otro ex Gran Hermano y también productor del ciclo, quien habló de la causa que involucra a su compañero de reality en una red de corrupción de menores.

Trezeguet abrió la caja de preguntas en Instagram, y como era de esperar fue consultado sobre el escándalo que por estas horas involucra a Corazza, y fue contundente.

"Aberrante, asqueado”, fueron las contundentes palabras que eligió el ex GH para referirse a qué piensa de la posible participación de Corazza en la causa de abuso de menores.

El martes se comentó que la ausencia de Trezeguet en A la Barbarrosa tenía que ver con el revuelo que generó el caso Corazza. Lo cierto es que el panelista le explicó a este portal que su ausencia se debió a un tema definido de antemano: "Nunca estoy los martes desde que empezó la rotación de panelistas. Tiene que ver con que somos muchos y nada tiene que ver Gran Hermano con la rotación".