La fuerte crítica de Nacha Guevara a Susana Giménez por sus dichos sobre el país: "Ella es..."

"Se la critica mucho porque se fue a vivir a Uruguay. 'Se ganó la plata en la Argentina y se fue a Uruguay'. ¿Vos qué mirada tenés de eso?", le preguntó el periodista. "Cada uno tiene derecho a vivir donde se le antoja. Si hizo su dinero legítimamente, puede vivir donde se le antoja, regalarlo, comprarse diez tapados de bison, no sé, que haga lo que quiera. Ahora, no me gusta cuando critica a la Argentina, que le ha dado tanto. Ella es lo que es gracias a la Argentina, no es una estrella internacional. Entonces ahí, no me gusta", lanzó Guevara.

susana gimenez.jpg

La actriz de La Mary ha sido crítica con el Gobierno de Alberto Fernández y ha opinado de todo un poco y uno de los temas que ha tocado fue la inseguridad. "A mí lo que más me duele es la inseguridad, ¿Cómo es posible que maten a la gente y no pase nada? No puede ser, no se puede creer", había dicho la conductora en su momento. "Acá la gente cree que puede avasallar a todo el mundo. Es una pena porque en todos los países cuando te ven con un auto divino te dicen 'enjoy (disfrutá), qué lindo auto'... Ahora porque les han llenado la cabeza, en el único país en el que está mal trabajar y ser rico, es la Argentina. No lo toleran", había agregado.

Por último, Susana había sostenido: "Yo creo que la gente lo tiene que entender, inclusive lo de los planes y lo demás. Ojalá todo cambie porque este país es tan grande, tan poderoso, tan rico, la gente no lo puede creer cuando le contás cómo está. Te dicen: 'ustedes con todo lo que tienen: el campo, las vacas, el granero del mundo'. Es increíble pero es así".

Nacha Guevara 2.jpg

El esperado regreso al cine de Susana Giménez luego de 24 años: "No lo puedo creer"

Susana Giménez volverá al cine tras 24 años, y protagonizará una comedia dirigida por Diego Kaplan que comenzará su producción en octubre, junto al productor Lucas Akoskin.

Así lo anunció la diva al medio estadounidense Variety, y si bien la película todavía no tiene título, reveló que la historia se centrará en la vida de una psicóloga infantil que tiene un conflicto con su hijo de 43 años, quien no se quiere ir de su casa.

"No puedo creer que esté haciendo una película después de todos estos años, la verdad es que no lo tenía en los planes. Pero Diego es una fuerza de la naturaleza y un visionario", dijo la conductora.

"A Susana le llegan un montón de proyectos, pero ninguna la seducía tanto a ella como este. Ella aceptó la propuesta luego de una reunión con Diego", dijo Akoskin en diálogo con Télam.

Kaplan, por su parte, sumó que "Susana tiene una luz especial que brilla más cuando hace humor. Su sincronización cómica es impecable. Después de la pandemia, necesitamos más risas; esta es la oportunidad perfecta".