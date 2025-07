La furia de Joel Ojeda con su ex Catalina Gorostidi de Gran Hermano con graves términos: "No voy a permitir..."

joel ojeda 2

Y dejó en claro que no quiere referirse más a su separación de Cata: "No me interesa ya seguir con el tema, pero realmente ya no tengo más paciencia y no voy a seguir permitiendo que siga amedrentándome".

"Tuve suficiente paciencia y corazón para no seguir generándole más problemas de los que ya tiene, pero ya no voy a permitir el acoso", explicó firme Joel, quien evitó seguir hablando de la separación de su ex pareja.

En cuanto a su presente sentimental, Joel Ojeda aclaró que está soltero y cuál es su vínculo con Samanta Herdt, ex Survivor Expedición Robinson y con Agostina Spinelli, su ex compañera en GH.

"Sami nunca fue mi novia, sí seguimos en contacto y tenemos una linda relación pero la verdad es que yo no quiero estar de novio en este momento y ella tampoco así que estamos bien así", aclaró. Y de Agostina dijo: "Es mi mejor amiga de GH. Hablo todos los días por videollamada, realmente tenemos una amistad muy linda y sana".

En cuanto al resto de sus ex compañeros del reality, Joel comentó: "Lo quiero mucho al Pocho, a Manzana, al Negro Onty que se las manda pero tiene un gran corazón, al Paisa que lo mismo. Con Virginia tengo una linda amistad también, alguien en quien confío y confía en mí. Y bueno, Bauti y Denu que no estoy hablando mucho pero que también los adoro y se que son buena madera".

joel ojeda catalina gorostidi cruce en x

Sandra Priore reveló la charla que tuvo con Catalina Gorostidi por Joel Ojeda

En el streaming Se Picó (República Z) que conduce Gastón Trezeguet, la ex Gran Hermano 2024 Sandra Priore contó detalles de la comunicación que tuvo con Catalina Gorostidi donde le dio detalelles del conflicto con Joel Ojeda.

"Tuve una videoollamada con Catalina Gorostidi porque Daniel Casalnovo, panelista de Gossip, dijo que Joel tenía videos de Cata agrediéndolo y lo que pasaba es que Joel la estaba amenazando con mostrar esos videos sino la cortaba (de hablar en público de él)", dijo la mujer de La Plata.

Y observó de los días que convivió con ella en el reality: "A Cata yo la vi mal y angustiada en la casa". Y detalló la fuerte advertencia que le habría hecho Joel a Catalina y que la tiene muy preocupada.

"Lo que me cuenta (Catalina) es que el video existe, es real, una pelea de pareja que no se ve el otro porciento. Que había estado todo el mes callada cuando salía que salía con una, con otra, y que se re pudrió. También lo que hace él es amenazarla y decirle que va amostrar esos videos para que se quede sin laburo", explicó al aire Sandra Priore.