Escándalo total con dos ex Gran Hermano: separación, infidelidades, violencia y amenazas

"Tuve una videoollamada con Catalina Gorostidi porque Daniel Casalnovo, panelista de Gossip, dijo que Joel tenía videos de Cata agrediéndolo y lo que pasaba es que Joel la estaba amenazando con mostrar esos videos sino la cortaba (de hablar en público de él)", dijo la mujer de La Plata en el ciclo de streaming Se Picó (República Z) que conduce Gastón Trezeguet.

"A Cata yo la vi mal y angustiada en la casa", añadió Sandra sobre los días en la famosa casa con Gorostidi. Y detalló la fuerte advertencia que le habría hecho Joel a Catalina y que la tiene muy preocupada.

"Lo que me cuenta (Catalina) es que el video existe, es real, una pelea de pareja que no se ve el otro porciento. Que había estado todo el mes callada cuando salía que salía con una, con otra, y que se re pudrió. También lo que hace él es amenazarla y decirle que va amostrar esos videos para que se quede sin laburo", explicó Priore sobre el trasfondo de la pelea entre los ex Gran Hermano y que le aconsejó que "bajen un cambio" en el conflicto.

Catalina Gorostidi confesó hace un tiempo su problema de salud en cuanto al peso, algo que alertó a sus fanáticos, luego de su segunda experiencia en el reality: “Es verdad, estoy flaca. Me está costando mucho subir de peso, eso que como de todo. Estoy comiendo tortas, cosas dulces, todo lo que me encanta y antes me prohibía. Todo pasa y todo va a estar bien”, reconoció la morocha para llevar tranquilidad.

El duro cruce en las redes entre Catalina Gorostidi y Joel Ojeda

Catalina Gorostidi y Joel Ojeda, quienes fueron pareja tras conocerse en el reality Gran Hermano 2023 y hasta convivieron un tiempo, terminaron la relación de la peor manera y se cruzaron hace pocos días vía redes sociales, donde incluso terminó haciéndose eco de la discusión Ángel de Brito.

"La gente que es feliz: no rompe las pelotas", lanzó furioso Joel desde su cuenta en X. A lo que Catalina recogió el guante y le contestó picante: "Entonces claramente vos no sos feliz! Sos un pelotu..". Y Ojeda retrucó: "Te cansaste de ser violenta en la relación y ahora lo seguís siendo 6 meses después. Que pena".

"¿Todo bien por acá?", consultó el conductor de LAM (América Tv) al ver el duro cruce de mensajes. Y Joel lanzó cansado de la tensa situación con su ex novia: "No Ángel, pasaron 6 meses y no suelta".