El preocupante problema de salud de Benjamín Vicuña tras el letal enfrentamiento con la China Suárez

“A mí me llega que está devastado Vicuña, por supuesto, que le duele todo el cuerpo y que tiene mucha fiebre. Que por la pelea (con la China) quedó así, y que Nicolás Cabré (ex de Eugenia, con quien tiene a Rufina) lo llama para ver si necesita ayuda. Una amiga de Cabré me está contando esto”, señaló Ximena Capristo en el ciclo que conduce Yanina Latorre.