La actitud de Rocío Pardo ante la severa acción judicial de Nicolás Cabré contra la China Suárez

No obstante, la actriz en diálogo luego de conocerse esa noticia con el periodista Gustavo Méndez y desmintió que Cabré le haya quitado ese permiso para viajar con su hija Rufina: "Todo mentira", retrucó.

Rocío Pardo, de mucha actividad desde las redes sociales en el día a día, por el momento evitó hacer mención alguna a la situación familiar de su pareja y lo acompaña firme a su lado, relación que blanquearon públicamente a principios de 2024 y avanza a paso firme.

Es más, lejos de involucrarse en el conflicto, Nicolás Cabré y Rocío Pardo compartieron las imágenes de cómo está quedando la casa donde viven luego de una serie de remodelaciones.

"Terminando la casita", expresaron con un video de cómo se encuentra el hogar tras las reformas y ellos disfrutando de los renovados ambientes de la casa.

Por su parte, Anita Espasandin, la pareja de Benjamín Vicuña, también optó por el silencio público y hasta ahora no se pronunció al respecto del problema entre el chileno y la China, situación que lo tiene muy angustiado. Sólo compartió un posteo con fotos de ella y junto al galán días previos a que se conociera el escándalo con la actriz.

nicolas cabre rocio pardo

Habló un íntimo amigo de Benjamín Vicuña y hundió a la China Suárez

Maximiliano Martínez, gran amigo de Benjamín Vicuña, salió a respaldar al actor tras los fuertes mensajes publicados vía redes sociales por la China Suárez en su contra donde lo acusó de ser un mal padre y de haberle sido infiel mientras ella cursaba el embarazo de uno de sus hijos..

"Está un poco triste por todo lo que está pasando, los dichos y todo lo que apareció con el tema de sus hijos. Atravesando esta situación", reconoció el amigo del chileno en diálogo con el programa A la tarde (América Tv).

"Es un tipazo. Cuando lo veo con los chicos, es un padrazo. Es muy sensible, responsable y serio con sus cosas 'el chileno', lo quiero un montón", explicó Maximiliano en el ciclo que conduce Karina Mazzocco.

Y agregó sobre el buen vínculo que tiene Benjamín Vicuña con sus ex parejas y su intención de no tener conflictos: "Es un señor. Lo que él quiere es llevarse bien sus hijos y mujeres, estar en una buena relación. No tiene otra historia".

En cuando a las adicciones de Vicuña que hizo mención la China Suárez en su escandaloso posteo en Instagram, el amigo del actor apuntó: "Hace tres años que lo conozco, entrenamos, hacemos carreras. Lo fui a ver en teatro varias veces, nunca lo vi en situaciones raras. Hoy tiene una vida diferente".