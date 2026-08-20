Así acompaña Bautista Mascia a Denisse González en medio de su nueva y preocupante internación: “Me quiere sacar..."

Desde su cuenta en Instagram, la joven compartió una imagen de su pareja a puro humor con esos momentos en los que trata de distraerla de la situación que atraviesa.

“Farmeando Laura(?)”, escribió Denisse González al publicar las imágenes de su con una rosa en su mano. Y luego agregó: “Él solo me quiere sacar una sonrisa, pero creo que se está volviendo loco ya jajajajaja (perdón, algo tenemos que hacer acá adentro)”.

El ganador de Gran Hermano comentó la publicación remarcando su incondicional apoyo: “Vamos rubia", expresó primero en la publicaciónm y después se tomó con humor el video subido por su novia a las redes: “Mi tío después de descargar TikTok”, comentó el uruguayo.

Qué dijo Denisse González sobre su nueva internación

Denisse González compartió un mensaje vía Instagram donde explicó que tuvo que ser nuevamente internada en las últimas horas y dio los motivos.

"El lunes 10 me dieron el alta con 150.000 plaquetas y el viernes, en un control, habían subido a 200.000. Todo parecía venir bien", comenzó la ex Gran Hermano.

"Pero el martes me desperté con sangrado y lesiones en la boca. Justo tenía turno con mi hematóloga, me mandó a hacerme un análisis y las plaquetas habían caído a 1.000. Así que me tuvieron que internar nuevamente", indicó con preocupación sobre el inconveniente que derivó en la nueva internación.

Y reconoció: "Fue un golpe bastante grande porque veníamos de 200 mil y en solo cuatro días bajaron a 1000. Ahora llegó el momento de empezar un nuevo tratamiento y ver cómo responde mi cuerpo".