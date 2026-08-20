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¿Rompió las reglas? Escándalo con Andrea del Boca por lo que le dijo a Yipio al entrar a Gran Hermano

La actriz quedó en el centro de la polémica por una sugestiva frase que le dijo a Yipio antes de abandonar la casa y que despertó sospechas de información del afuera.

20 ago 2026, 10:22
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¿Rompió las reglas? Escándalo con Andrea del Boca por lo que le dijo a Yipio al entrar a Gran Hermano

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Una nueva polémica sacude a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Después de las multitudinarias bodas que se celebraron el miércoles dentro de la casa, un particular intercambio entre Andrea del Boca y Yipio comenzó a circular en las redes sociales y despertó todo tipo de sospechas.

La actriz había ingresado para cumplir el rol de maestra de ceremonias durante los casamientos, aunque terminó protagonizando un momento especial al proponerle a su compañera un compromiso de amistad. Sin embargo, lo que más llamó la atención ocurrió sobre el final de la jornada, cuando las visitas se preparaban para abandonar la casa.

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Antes de retirarse, Andrea tomó a Yipio de los hombros, la miró fijamente y le dijo unas pocas palabras. En un primer momento, la situación pasó inadvertida, pero horas después un usuario recuperó el video y puso el foco en la frase que habría pronunciado la actriz: “El lunes. Sol”.

El comentario abrió inmediatamente un interrogante: ¿Andrea del Boca le pasó información del afuera a Yipio?

Por el momento, no está claro qué quiso decir. Podría tratarse simplemente de una expresión de deseo, de un consejo para que Yipio oriente su campaña de cara a la próxima eliminación o, como sospecharon algunos seguidores del reality, de información vinculada con lo que podría suceder el lunes durante la definición.

El recorte rápidamente generó un fuerte debate en X. Los seguidores de Sol cuestionaron duramente a Andrea y la acusaron de querer perjudicar a la participante. Otros usuarios señalaron que el audio no permite determinar con certeza cuál fue el sentido de sus palabras.

También reaparecieron las acusaciones de un supuesto trato preferencial hacia Andrea del Boca dentro del reality, una teoría que algunos fanáticos vienen sosteniendo desde hace meses y que volvió a tomar fuerza a partir de este episodio.

Ahora todas las miradas están puestas en Gran Hermano y en la decisión que pueda tomar el Big. Habrá que esperar para saber si considera que existió un pase de información del exterior y si la conducta merece algún tipo de sanción.

     

 

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