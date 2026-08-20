¿Rompió las reglas? Escándalo con Andrea del Boca por lo que le dijo a Yipio al entrar a Gran Hermano

Por el momento, no está claro qué quiso decir. Podría tratarse simplemente de una expresión de deseo, de un consejo para que Yipio oriente su campaña de cara a la próxima eliminación o, como sospecharon algunos seguidores del reality, de información vinculada con lo que podría suceder el lunes durante la definición.

El recorte rápidamente generó un fuerte debate en X. Los seguidores de Sol cuestionaron duramente a Andrea y la acusaron de querer perjudicar a la participante. Otros usuarios señalaron que el audio no permite determinar con certeza cuál fue el sentido de sus palabras.

También reaparecieron las acusaciones de un supuesto trato preferencial hacia Andrea del Boca dentro del reality, una teoría que algunos fanáticos vienen sosteniendo desde hace meses y que volvió a tomar fuerza a partir de este episodio.

Ahora todas las miradas están puestas en Gran Hermano y en la decisión que pueda tomar el Big. Habrá que esperar para saber si considera que existió un pase de información del exterior y si la conducta merece algún tipo de sanción.