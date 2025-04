Se conocieron escandalosos chats de la psiquiatra Cosachov donde confesó que tuvo intimidad con Diego Maradona

"Y bueno, jaja, terapia es terapia. Cada uno con su técnica, jaja", respondió la psiquiatra dando a entender que sí tuvo intimidad con su paciente.

Días atrás, en tanto, en DDM (América TV), dieron a conocer algunos de los dichos de Ojeda, quien pudo ver a Maradona en su internación domiciliaria, días antes del fallecimiento.

"Verónica empezó a declarar a las 3 de la tarde. ¿Qué dijo? 'Vi a Diego muy demacrado, pálido y con los ojos amarillos', manifestó", había contado el periodista Martín Candalaft. "Ella lo vio dos días antes de su muerte. En su internación domiciliaria. Es esos 14 días, ella lo ve tres veces", había precisado.

Salieron a la luz escalofriantes audios del médico de Diego Maradona: "Que fume marihuana"

En Viviana en Vivo (El Trece) mostraron este lunes escandalosos audios del neurocirujano Leopoldo Luque y de la psiquiatra Agustina Cosachov de los días previos a la muerte de Diego Armando Maradona.

"Son audios exclusivos de la causa de Maradona", contó la conductora Viviana Canosa en su programa. Acto seguido, expusieron el estremecedor audio: “Digo algo entre nosotros, pero obviamente jamás lo diría delante de ellos, pero lo mejor le puede pasar a Diego que fume marihuana y que deje el chupi. Eso sería lo mejor”.

"Lo que pasa que lo está combinando las dos (marihuana y alcohol), y ahí la cag... Mañana yo voy a buscarle la vuelta”, cerró Luque en el audio.

Luego, Canosa se refirió a los audios de la psiquiatra: "Habla de los enfermeros, no en esta primera parte, pero en la segunda habla de cómo limpiarlos, o sea quería limpiar la zona para hacer ellos lo que querían".

Instantes después, mostraron el primer mensaje de Cosachov. “Yo creo que la postura que están las hijas y demás nos van a tirar todo el fardo a nosotros con respecto a los enfermeros, que nosotros decidamos. Y en realidad no me parece tan incoherente y nos tiren el fardo nosotros decidamos si necesita enfermería o no porque eso no sé si las hijas tienen que decidirlo”, sostuvo en el audio la médica.

“Entiendo tu punto de cubrirnos, pero me parece que todo (hay que hacerlo) de forma justificada. Podríamos hacerlo con el consenso de ellas", siguió la psiquiatra.

En un segundo audio, en tanto, expresó: “Bancá un cacho con los enfermeros, porque si no es como que sacamos a todos de golpe, pero yo creo que de a poco hay que ir limpiándolos“.

“Por ahí podríamos plantear enfermería de noche, que es cuando menos gente hay, y después ya durante el día que es cuando está Maxi Pomargo... O que Maxi le dé la medicación. No sé, se me ocurre pensar. Pero por ahí más adelante, por ahora que se la fumen las enfermeras”, concluyó Cosachov.