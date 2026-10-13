La inesperada reacción de Dante Ortega tras la separación de Julieta Prandi y su tío Emanuel

“No llegué a tener relación, pero siempre tuve la mejor. La hemos recibido y siempre la apoyé mucho, más cuando le sucedió todo lo que le sucedió ”, señaló. También admitió que la ruptura lo tomó por sorpresa: “Me llamó la atención que haya sido de un día para el otro”.

Consultado sobre la posibilidad de un divorcio definitivo, el joven prefirió no aventurar una respuesta: “Tienen que ver si se van a divorciar o no, la verdad no sé”.

Además, explicó por qué no se comunicó con su tío en medio de la repercusión mediática: “Imaginate si le voy a preguntar, debe estar bombardeado con el celular y no debe querer saber nada ”.

En esa misma línea, reflexionó sobre el proceso que podrían atravesar ambos: “A veces hay que recomponer por separado”.

Por último, Dante se refirió a las versiones sobre un posible distanciamiento entre la familia Ortega y Prandi, y reveló un dato sobre la boda que llamó la atención. “Sinceramente, no me llegó invitación a la boda. No fui invitado, pero entiendo que querían hacer algo más privado. Me enteré dos días antes que se iban a casar”, contó.

Qué dijo Ana Paula Dutil

Ana Paula Dutil salió a hablar en medio de las repercusiones por la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega y se refirió a las versiones que la vincularon con el conflicto. La expareja del cantante negó tener algo que ver con la ruptura, explicó cómo surgió la posibilidad de que una amiga suya grabara un audiolibro en el estudio del músico y manifestó su deseo de que la pareja pueda superar este momento.

En diálogo con SQP (América TV), Dutil aseguró que la noticia la tomó por sorpresa y expresó su malestar por haber quedado involucrada en las especulaciones. “Yo me sorprendí como todos ustedes, supongo. Sí se habló mucho de como si yo tuviera que ver en toda esta cuestión o en la dificultad que ella podría haber tenido en este vínculo con él. Y debo decir que no tengo nada que ver. Me duele que me involucren en esto porque me separé hace muchos años. Una separación que fue común acuerdo”, comenzó diciendo.

La modelo también recordó cómo reaccionó cuando se enteró del casamiento de Ortega con Prandi. Aunque aclaró que no tiene una relación de amistad con la conductora, destacó que siempre buscó mantener un vínculo respetuoso y dejó abierta la posibilidad de que la situación entre ellos pueda resolverse.

“Me puse contenta por él y por ella también porque aprendí a respetarla a ella. No somos amigas, obviamente. No sé si llegaremos a hacerla alguna vez porque yo creo que esto se va a solucionar. Eso es mi sentir”, expresó.

En otro tramo de la entrevista, Dutil destacó el lugar que Prandi habría ocupado en la vida de su expareja y contó que sus hijos le transmitieron que lo veían atravesar una buena etapa. También recordó que el propio Emanuel le había reconocido el impulso que recibió de la conductora para retomar su carrera musical.

“Lo que puedo decir de Julieta es que mis hijos la quieren muchísimo. Y siempre me dijeron que ven a su papá en su mejor momento y que ella lo empujó. Y me lo dijo él: 'Ella me empujó a que yo vuelva a grabar y vuelva a hacer canciones'. La verdad es que no entiendo todo esto que pasó. Entiendo que si del entorno de ella creen algo de mi parte, pero no existe nada. Nada. Estoy enamorada de otra persona”, sostuvo.

Uno de los puntos centrales de la charla fue la situación que involucró a una amiga de Dutil, quien quedó señalada en medio de los rumores sobre la separación. Sin revelar su identidad, la modelo explicó que la mujer es escritora y que le había pedido ayuda para encontrar un lugar donde grabar un audiolibro.

“Sí tengo una amiga muy querida, que no voy a dar su nombre porque no es una persona pública. Es más, es una amiga en la que me está dando hospedaje, donde yo vivo con ella en su casa, con su hija. Sí me pidió, me preguntó: '¿Dónde creés que puedo grabar un audiolibro?' Porque ella es escritora. Estaba presentando su nuevo libro y quería grabar su libro. Y yo le dije, mirá: 'Dejame hablar con Emanuel a ver si podés grabar en el estudio de él'. Emanuel, como él sabía que mi amiga me estaba ayudando, me estaba dando su casa, me dijo: 'Obvio que venga a grabar. Es alguien que te está ayudando a vos, yo no le voy a cobrar nada'. Fue a grabar y no sé qué pasó. Lamento si algo pasó. Por esto que se dice, si algo pasó, lo lamento. Mi amiga no fue con ninguna intención más que grabar su audiolibro. La verdad que no sé qué fue lo que pasó. Y si supiera, no lo diría”, relató.

Al ser consultada por el momento en que habría ocurrido el encuentro, Dutil precisó: “Fue hace mucho tiempo. Sí, hace tres meses, cuatro meses”.

Luego, ante la pregunta sobre cómo había reaccionado su amiga después de lo sucedido, prefirió reservarse los detalles. No obstante, reconoció que la aparición de Prandi pudo haber generado una situación incómoda y planteó que lo ocurrido pudo prestarse a una interpretación equivocada.

“Me lo guardo para mí. Entiendo que para Julieta quizás haya sido algo incómodo, pero era mi amiga, fue a grabar su audiolibro. Entiendo que quizás se haya prestado a una mala interpretación, no sé cuál es la palabra. Pero eso queda en la intimidad”, respondió.

Dutil volvió a insistir en que no quiere quedar involucrada en las razones que llevaron a la separación y aseguró que actualmente está enfocada en su propia vida sentimental. Además, manifestó que no cree que haya existido una intención de perjudicar a nadie y se mostró esperanzada en que el conflicto pueda resolverse.

“No voy a hablar, no me corresponde a mí hablar de eso. No me corresponde a mí hablar de eso. La paso mal porque me importa y no debería importarme. Y la paso mal porque realmente yo estoy en otro lugar en este momento. Estoy conociendo a alguien, estoy contenta con eso, creo nuevamente en el amor. ¿Por qué me salpican con esto? Si no hay mala intención en ningún momento de mi parte. Les deseo lo mejor y yo estoy segura, y esto te lo digo, Rodrigo, estas cosas se van a arreglar”, aseguró.

Por otro lado, la modelo aclaró que no tiene un vínculo cercano con Prandi, aunque recordó que compartieron reuniones familiares durante la relación con Ortega. También contó que, tiempo atrás, se encontraron a solas para conversar sobre su historia con el músico y despejar cualquier posible malentendido.

“No, no tengo ese vínculo con ella. Hace dos años festejé mi cumpleaños, algo muy íntimo. Vino Julieta con Emanuel y sus hijos, vinieron. También compartimos un cumpleaños de mi hija en la casa de ella, en la casa de Emanuel y de ella. Pero no tengo ese vínculo. No sé si fue el 2021, nosotras nos juntamos las dos a tomar un café. Y nos dijimos todo. Le dije: 'Juli, yo no hay nada que quiera con él'. Y es más, creo que ella se lo va a acordar cuando vea esto. Le dije: 'Te agradezco'. Yo soy la ex y ella es la actual. Y se van a arreglar, van a ver que sí”, contó.

La expareja de Ortega también reconstruyó cómo se enteró de la separación. Según relató, estaba almorzando con tres de sus cuatro hijos cuando una de sus hijas leyó el comunicado que había publicado Prandi. La noticia los sorprendió, especialmente porque el casamiento había ocurrido hacía apenas unas semanas.

“Ayer estábamos comiendo con tres de mis hijos. Yo tengo cuatro hijos. Estábamos comiendo en la casa de uno de mis hijos. Y mi hija nos lee el comunicado de Julieta. Y nos quedamos todos helados, porque no lo esperábamos. Se acaban de casar. Creo que es algo que ella lo hizo desde un lugar, y no estoy juzgando, desde un lugar donde seguramente tendrá sus motivos. Impulsividad puede ser, con respeto lo digo, quizás, o de enojo. Y no lo cuestiono, sino que cada uno hace lo que puede”, expresó.

Finalmente, Rodrigo Bar le preguntó si durante su relación con Ortega había experimentado inseguridades o sospechas que la llevaran a revisar el teléfono de su pareja. Dutil respondió con una reflexión dirigida también a Prandi y buscó transmitirle que no está sola frente a esas emociones.

“¿A quién no le pasó? Somos todas. A todas nos pasó que revisamos un teléfono. A todas nos pasó que nos sentimos inseguras. A todas. ¿A quién? Julieta no está sola”, concluyó.