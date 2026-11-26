En cuanto a los reconocimientos principales, Belén, dirigida por Dolores Fonzi, se quedó con el premio a mejor película de ficción, mientras que El Eternauta, de Bruno Stagnaro, fue elegida mejor serie de drama. Por su parte, El príncipe de Nanawa ganó como mejor documental, Menem se consagró como mejor miniserie y Viudas negras, putas y chorras obtuvo el galardón a mejor serie de comedia.

También se destacó Gatillero, que cosechó varios premios, entre ellos mejor dirección para Cristian Tapia Marchiori y mejor actor protagonista para Sergio Podeley.

La ceremonia incluyó además reconocimientos a la trayectoria para Miguel Monforte y Paula Félix-Didier, mientras que Roger Koza y Luciano Monteagudo recibieron el Premio Salvador Sammaritano a la crítica cinematográfica.

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Natalia Oreiro y Ricardo Mollo: la historia de amor que empezó en una clase de yoga

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo llevan más de dos décadas juntos y consolidaron una de las parejas más estables del espectáculo argentino. Su historia no comenzó en un rodaje ni en un escenario, sino de manera mucho más cotidiana: en una clase de yoga, en 2001, cuando ella tenía 23 años y él 43.

La actriz y cantante no sabía, en un principio, que el hombre con quien compartía las prácticas era el vocalista de Divididos. Aunque escuchaba a la banda, no reconocía a Mollo, y el encuentro inicial derivó en una amistad antes de transformarse en romance.

Oreiro tomó la iniciativa y organizó una comida en su casa, a la que invitó a amigos, entre ellos el músico. La propia actriz reveló que le costó “dos meses convencerlo” de asistir, y que esa cena terminó siendo el puntapié inicial de su relación.

La anécdota tiene un toque de humor: preparó una lasaña vegetariana que no salió como esperaba. Sin embargo, el encuentro funcionó y, poco a poco, la amistad se convirtió en amor.

En enero de 2002, apenas meses después de que comenzara el romance, la pareja se casó en secreto en una playa del norte de Brasil, a unos 400 kilómetros de Recife. La ceremonia fue íntima y alejada de la prensa, en línea con la discreción que ambos mantuvieron a lo largo de los años.

En 2012 llegó Atahualpa, el hijo de la pareja. Desde entonces, Oreiro y Mollo priorizaron su vida familiar y protegieron al niño de la exposición mediática, manteniendo una dinámica que la actriz describe como un “equipo al cien por ciento”.

Con más de 20 años de amor, la pareja se convirtió en un ejemplo de estabilidad en un mundo donde las relaciones suelen estar bajo la lupa. Natalia habló en varias oportunidades de su vínculo y lo definió como “maravilloso” y “real”, basado en la admiración mutua y en la posibilidad de ser ella misma.

La clave, según la propia Oreiro, no está en una fórmula mágica, sino en el acompañamiento cotidiano, el respeto y la elección constante. “Con él puedo ser yo”, aseguró la actriz, resumiendo la esencia de una historia que comenzó con una clase de yoga y una cena improvisada.

Hoy, Natalia Oreiro y Ricardo Mollo siguen juntos, criando a su hijo y construyendo una vida alejada del escándalo, demostrando que el amor duradero también puede nacer de los lugares más inesperados.