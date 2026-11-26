Además, explicó cómo logra combinar su trabajo con su pasión por el deporte y el tiempo que dedica a sus hijos. "Analizo los partidos en la tele y en casa lo veo con mis hijos", señaló. Desde que volvió a vivir en el país, eligió instalarse cerca de sus tres varones, fruto de su relación con Wanda Nara, para poder compartir mucho más tiempo con ellos, algo que no había podido hacer desde la separación.

"Estoy comentando los partidos más importantes y no me pierdo los de mis hijos", agregó. Siempre se muestra orgulloso de los tres, que siguen sus pasos en el fútbol: Valentino juega en River, mientras que sus hermanos menores lo hacen en Excursionistas.

La rutina también incluye compromisos personales. "Tengo varias reuniones al día y empiezo paseando a Kika", contó sobre su mascota, que vivía con la familia en Suiza y pudo regresar con ellos durante el último viaje de Daniela Christiansson.

Finalmente, hizo referencia a los momentos que intenta reservar para su pareja: "A veces estoy a mil y freno para cenar con Dani". Una aclaración que llega después de que Christiansson reconociera que uno de sus principales reproches hacia él es el tiempo que pasa con el celular y dedicado al trabajo.

Para cerrar, Maxi López resumió su presente con una frase que refleja que, aunque dejó la actividad profesional, el fútbol sigue siendo parte central de su vida: "Ya colgué los botines, pero sigo pensando en fútbol".

De qué manera Daniela Christiansson expuso a Maxi López con un reclamo íntimo

La intimidad de la pareja de Maxi López y Daniela Christiansson quedó al descubierto durante una divertida entrevista que la modelo sueca brindó en el programa de streaming de Nicole Neumann. Con un español impecable y mucha espontaneidad, participó de un ping pong junto a Gege Neumann y Juan Otero, donde se animó a revelar detalles de la convivencia, las diferencias que tienen y algunas costumbres que adoptaron desde que viven en Argentina.

Entre risas y respuestas directas, Daniela contó cómo es compartir el día a día con el exfutbolista y destacó algunas de sus principales virtudes. Según explicó, Maxi es el más romántico de los dos, suele organizar sorpresas y tiene una especial habilidad para la cocina. Sin embargo, también dejó en claro que hay determinadas actitudes que le gustaría modificar.

Uno de los momentos más llamativos del intercambio se produjo cuando le consultaron quién suele gastar más dinero en la pareja. Sin rodeos, la modelo reconoció que su compañero es bastante más desprendido a la hora de comprar cosas. “Yo no me lo permito, él tiene más cosas que yo”, admitió entre risas.

Además, Christiansson habló sobre su adaptación a la Argentina y reveló que ya incorporó algunas de las tradiciones locales a su vida cotidiana. El asado y el mate amargo se encuentran entre sus grandes favoritos, dos costumbres que parecen haberla conquistado.

Pero hubo otro momento que llamó la atención cuando le preguntaron qué comportamiento de Maxi le gustaría cambiar. Allí, la modelo apuntó directamente contra una costumbre del exjugador vinculada con sus compromisos laborales. “Que deje el teléfono un poco porque está siempre trabajando”, lanzó.

La observación generó la reacción inmediata de Nicole Neumann, quien coincidió con su comentario y sumó una frase cómplice: “Es el mal de los hombres”.

De todas formas, Daniela dejó en evidencia el amor que siente por López cuando Juan Otero le pidió que mencionara aquello que más le gusta de él. “Que es muy romántico y siempre me sorprende. Organiza todo, es responsable, que nunca cambie eso”, respondió con ternura.

Así, entre confesiones, bromas y elogios, la modelo mostró una faceta descontracturada y compartió algunas intimidades de su relación.