Mariano Peluffo habló de la inesperada separación de Prandi y Ortega: "Pasó algo que no estaba en los planes"

Por último, el conductor consideró acertado que Prandi decidiera comunicar personalmente la noticia a través de sus redes sociales. La intención habría sido anticiparse a las especulaciones y evitar que terceros instalaran versiones alejadas de lo que realmente ocurrió. Sin embargo, pese a su intento de tomar la iniciativa y explicar su decisión, las hipótesis y los rumores no tardaron en aparecer.

Cómo fue la actitud de Julieta Ortega al ser consultada por la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La sorpresiva ruptura de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sacudió al mundo del espectáculo, especialmente porque la pareja había celebrado su casamiento por civil en San Isidro hacía menos de un mes.

Tras compartir seis años juntos y dar recientemente el paso de formalizar su unión, la modelo y conductora confirmó el fin de la relación con el cantante mediante una publicación en sus redes sociales, una noticia que tomó por sorpresa a sus seguidores.

Para explicar su decisión, Prandi hizo referencia a los acuerdos que existen dentro de cada vínculo sentimental y dejó en claro que había elegido terminar la relación. "Cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos, no son negociables", expresó al comunicar la noticia. Luego, fue contundente sobre su determinación: "Decidí dar un paso al costado", sostuvo.

En su mensaje, la conductora también buscó poner en perspectiva la importancia del matrimonio legal y explicó por qué había decidido hacer pública la separación. En ese sentido, afirmó que "los papeles no significan nada" y manifestó su intención de dar a conocer personalmente la ruptura antes de que comenzaran a circular "mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver".

Mientras la noticia generaba repercusiones, el equipo de Intrusos (América TV) fue en busca de Julieta Ortega, hermana de Emanuel, para conocer su reacción ante el inesperado desenlace de la pareja. Sin embargo, la actriz se mostró visiblemente incómoda frente a las cámaras y prefirió no hacer declaraciones sobre la situación.

"No, por favor. Me enteré como ustedes. No me hagas esto te lo pido por favor, absolutamente nada para decir", respondió la actriz, intentando evitar que la conversación avanzara hacia la ruptura de su hermano y Julieta Prandi.

Lejos de detenerse para hablar con los periodistas, Julieta Ortega siguió caminando a paso acelerado durante todo el trayecto y reiteró su pedido de no ser consultada sobre el tema. Su reacción se produjo en medio del revuelo que generó el anuncio de Prandi, que en cuestión de horas se convirtió en una de las noticias más comentadas del ambiente artístico.