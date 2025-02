La ira de María Fernanda Callejón al ser consultada por la separación de Delfina Gerez Bosco y Ricky Diotto

“¿Puro Show? No tengo ganas de charlar con ustedes”, le dijo María Fernanda al cronista. Y le aclaró con respeto: “Yo sé que estás laburando, no es con vos, pero bueno...”.

Cuando le mencionaron la separación de su ex marido a la salida del programa Pasó en América, Callejón reaccionó lanzó: “La culpa de todos los males soy yo ahora”.

Y continuó: “Por lo que me estás diciendo, parece que sí. No tengo ni idea de lo que me estás hablando, ni ganas de enterarme, y menos que menos con gente que maneja la información para el lado que se les canta”.

“Besos chicos a Pampito y al otro... Divino Vázquez, un amigo sos, te quiero”, lanzó con ironía apuntando contra el conductor Matías Vázquez.

Ante la insistencia del cronista con las preguntas, Callejón le dijo: “Basta con que estoy enojada, no los aguanto más con todos los chismes, basta. A mí la prensa me gusta a veces, a veces sí y a veces no. ¿Está bien? Como a ustedes”.

“Yo hago mi vida, estoy con mi hija. ¿Me dejas cerrar la puerta? Hablo con gente que me trata bien, con ustedes no”, finalizó firme.

maria fernanda callejon.jpg

María Fernanda Callejón contó el trasfondo del crédito hipotecario con Ricky Diotto que los tiene enfrentados

María Fernanda Callejón estuvo en el piso de Desayuno Americano, América Tv, y explicó en detalle cómo es el conflicto que tiene con su ex y padre de su hija Giovanna con el pago de las cuotas de un crédito hipotecario de la casa por el que están enfrentados.

"Yo pagué religiosamente esa mitad del crédito desde que él se fue de casa el 1 de julio de 2022, yo me separé un mes antes y se quedó un mes", recordó la actriz.

Y contó por qué dejó de abonar dicha cuota: "El titular del crédito es él y lo pagué hasta julio. ¿Y por qué lo dejo de pagar? Porque fui a hablar con el gerente del banco por segunda vez y me dice: 'señora le recomiendo que no pague más porque el señor se está endeudando, hace cinco meses que no paga'. Unilateralmente él dejó de pagar primero" .

"Yo dejo de pagar porque me lo dice el gerente del banco. Esa casa la quiere para él, se endeudó en más de 4 millones donde el banco lo intima a él", expresó Callejón ante Pamela David y su equipo.

"Con mi abogada estamos solicitando la atribución del hogar", argumentó la actriz. Y sobre el día a día con su hija Giovanna, detalló: "Él no paga cuota alimentaria hace un año y medio porque caducó el acuerdo de la cuota. La prioridad es nuestra hija, el centro de mi vida de mi hija es esa casa".

"Le toca jueves y viernes completo y fin de semana por medio y el resto de los días está conmigo. Pago todo yo y en mi casa no se debe nada. Él paga el colegio, obra social y lo de mi hija que paga no pasa de los cien mil pesos", continuó María Fernanda.

Y cerró deseando llegar a un acuerdo con su ex por el bien de su hija: "Es mucho más lo que pago yo con mi trabajo con lo que lo que paga él como médico odontólogo donde atiende en tres clínicas y se acaba de abrir una nueva. Tiene una vida cómoda y también paga un auto 0km".