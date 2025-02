La bronca de María Fernanda Callejón por la millonaria deuda con Ricky Diotto: "Estoy harta"

María Fernanda Callejón salió al aire a los pocos minutos y aclaró cómo es la situación: "No hablo con él, de hecho me bloqueó hace dos meses y me desbloqueo recién ayer. Estoy muy cansada que se hable permanentemente hay cuestiones que sí son ciertas pero no como se cuenta".

"Es una causa de familia donde hay reserva y una cautelar que voy a romper después de que ayer él me sigue amedrentando. Con este señor (por Diotto) no se puede llegar ningún tipo de acuerdo. Está denunciado por mí e imputado por la Ley 308. No hay fecha aún de juicio oral y publico. El amor que tuvimos termino siendo una estafa emocional", continuó firme la actriz.

Y sobre la propiedad en cuestión, aclaró: "Es una casa para la hija en común que tenemos, vivo trabajando para ella. El crédito UVA fue un proyecto familiar por medio del Banco Provincia. No es una deuda, es a pagar en 30 años y la casa está hipotecada. Él habla de una de una deuda que es lo que se falta pagar del crédito".

"Cuando nos separamos dijimos que íbamos a pagar mitad cada uno el crédito, que se viene pagando. Esos 141 millones se paga a 30 años, hasta hace dos meses se debía 98 mil y como tiene muchos intereses aumenta. Es mentira que él no puede pagar", manifestó Callejón.

"El crédito está a nombre de él y es el futuro patrimonio de mi hija, yo le ofrecí pagar la mitad cuando nos separamos. Pagué hasta el mes de julio. No soy la deudora del crédito, la responsabilidad civil la tiene él porque de ante mano se pensó que era su casa: 'de acá no me va a sacar nadie' decía".

"Dejé de pagar porque me enteré que fue a pedir que rematen la casa con anterioridad. La que no se quiere ir de esta casa y llora es su hija. Me dejó sin nada y todo lo puso a su nombre. Me hartó y me cansó de filtrar información falsa", concluyó la actriz furiosa con su ex.

Preocupante revelación sobre el presente de María Fernanda Callejón: "No está en eje"

María Fernanda Callejón sigue en una guerra mediática y judicial con su ex, Ricky Diotto, de quien se separó a mediados del 2022. Parece lejano que puedan llegar a un acuerdo.

En Puro Show, El Trece, la periodista Fernanda Iglesias sorprendió al contar detalles del presente de la actriz.

“¿Qué le pasa a Callejón?”, indagó Matías Vázquez y su compañera expuso: “Y yo lo dije la otra vez, es una persona que no está en eje, no está bien. La separación no le hizo bien, el tema con la hija y el ex que le pide ver a la hija".

"Ella expone mucho a la hija y esto al ex no le gusta, entonces hay un choque ahí constante, cuando estaban juntos evidentemente se pusieron de acuerdo en mostrarla”, continuó.

“La nena tiene un Instagram y todo, y esto a él no le gusta, entonces le hace la guerra, ella sí quiere mostrar a la hija porque hace negocios, le conviene”, siguió Iglesias.