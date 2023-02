La llamativa placa que apareció al aire en El hotel de los famosos 2 tras la denuncia de Flor Moyano contra Juan Martino

"Este ciclo terminó de grabarse el 13/01/2023", decía el mensaje, acompañado por el logo del programa.

"Hoy hablaron en toda la TV. Obviamente, los que menos hablaron fueron los integrantes de El Trece. En Nosotros a la mañana no hicieron el tema, en Socios del espectáculo ya vieron la aclaración que dieron y, en El hotel de los famosos, pusieron una placa aclarando que el programa había terminado de grabarse el 13 de enero, como cubriéndose", sostuvo Ángel.

El conductor de LAM también mencionó que en este viernes en Telenoche abordaron por primera vez la denuncia de Flor Moyano contra Juan Martino.

"Esto es un papelón. Ahí ven con la poca seriedad que se toman el tema en El Trece. Recalcan que eran pareja, lo cual es mentira. Este lo sabe porque es amiga y yo, que no los conozco, sé que no eran pareja", finalizó Ángel.

La tajante postura de Majo Martino tras la denuncia de Flor Moyano contra Juan Martino, su ex compañero en El hotel de los famosos 2

Flor Moyano realizó una dura denuncia contra su ex compañero de El hotel de los famosos 2, Juan Martino. La influencer aseguró que sufrió acoso sexual de parte del actor y modelo.

La hermana del ex participante del reality de El Trece, Majo Martino, habló en Intrusos (América TV) sobre este escándalo, que sacudió a todos los programas de espectáculos.

"Que las cosas salgan a la luz siempre es lo mejor. No hay que anticiparse a los hechos cuando no se ven todavía al aire porque después la difamación es grande", afirmó la periodista en el ciclo de Flor de la V.

Majo remarcó que el asunto ya están en manos de los letrados de Juan. "Que hablen los abogados, que ellos van a entender todo mejor", enfatizó.

La periodista reveló que su hermano le pidió que se mantenga al margen, pero ella no puede ser imparcial. "Mi hermano me dice: 'no te metas'. Es todo muy injusto, pero que la Justicia hable y se esclarezcan las cosas", sostuvo.

En el ciclo de América TV también consultaron al novio de Majo, Locho Loccisano, que evitó involucrarse en el tema. "Me siento en una situación particular porque Flor es mi amiga y Juanma, mi cuñado. Hay que ser delicado con lo que uno habla. No sé lo que pasó y Flor nunca me contó nada", concluyó.