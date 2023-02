El hotel de los famosos 2: Flor Moyano denunció ante la Justicia a Juan Martino por seis tipos de acoso

Embed

El panelista explicó que el letrado habló con Moyano y le relató varios hechos que fueron informados ante la Justicia. "Detectaron seis tipos de abuso, que tienen diferentes grados de gravedad", resaltó.

Pampita remarcó que hubo un episodio en particular, que es el más alarmante. "Juan le tocó la cola a Flor y no habría tenido el consentimiento de ella", sostuvo.

Además, Roberto Castillo solicitará que declaren todas las figuras de El hotel de los famosos. "Van a llamar a declarar a todos los participantes. dicen que hay chicas que vieron lo que pasó", mencionó.

Al finalizar, Pampita reveló que se comunicó con Juan Martino, quien se mostró muy tranquilo. "Me dijo: 'no sé de qué situación habla ella, pero hubo un momento que le toqué la cola y ella me la tocó a mí, en un contexto de pareja'. Y me contó que él se va a autodenunciar para que se aclara todo", concluyó el panelista.

Nai Awada fulminó a los participantes de El hotel de los famosos 2: "Dan vergüenza"

En su cuenta de Twitter, Nai Awada lanzó un duró mensaje sobre los participantes de la segunda temporada de El hotel de los famosos(El Trece).

"Che, El hotel de los famosos tiene personajes que posta me dan vergüenza ajena. No puedo parar de mirar de la vergüenza jajaja", expresó la bailarina y actriz en dicha publicación.

De todos modos, Nai mencionó que hay dos figuras que se destacan por encima del resto. "Mis preferidos son Rocío Marengo (la reina de los realities) y Fede Barón, que me divierte mucho", agregó la hija de Eduardo Awada.

Charlotte Caniggia, Delfina Gerez Bosco, Rocío Marengo, Florencia Moyano, Fernando Carrillo, Alejo Ortíz, Federico Barón, Martín Coggi, Mimí Alvarado, Abigaíl Pereyra, Marian Farjat, Érica García, Emiliano Rella, Enzo Aguilar, Sebastián Cobelli y Juan Martino fueron las estrellas convocadas para El hotel de los famosos 2.