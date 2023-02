El estremecedor relato de la supuesta violación de Juan Martino a Flor Moyano en El Hotel de los Famosos 2

"El conflicto comenzó cuando ella le dijo que no al sexo en distintos momentos por diferentes razones personales, y él ante esos dichos la atacaba", dijo Ángel de Brito.

"Cuando le empecé a decir que no quería comenzó a hostigarme. Cuando compartimos el cuarto, comenzó a ser peor. El denunciado pasó cerca de mí y me tocó la cola. Estos actos comenzaron a doblegarme, me dejaba en shock su falta de empatía ante todos los hechos denunciados", dice parte de la denuncia.

"Se sacaba el micrófono, se bajaba la ropa, me maltrataba , me insultaba y no había consecuencias para él. Una noche me llevo al campo lejos de las cámaras manifestando que quería tener relaciones conmigo y yo me negué. En otra ocasión cuando me bañaba se metió al baño. Yo estaba en un reality show para trabajar y no para pasar los peores días de mi vida", continúa el estremecedor relato de la víctima.

"Otra situación ocurrió en la pileta, cuando Juan me metió el pie en la cola, lo expuse, se enojó y me comenzó a insultar. Me genera un profundo dolor que nadie haya intercedido", añade.

Desgarrador relato de Flor Moyano sobre el abuso de Juan Martino

Y el hecho más grave fue el quinto hecho que la víctima denuncia en el escrito: "En el baño comenzó a tocarme, me realizó sexo oral y me penetró con su miembro sin protección, de forma intempestiva. Me sentí peor que nunca, ultrajada y denostada".

"Finalmente, el 24 de noviembre de 2022 me enojo con él porque en un juego, en su accionar perverso y manipulador, me expone delante de todos, diciendo que no generaba nada. Luego, comienza a comportarse de manera violenta entre todos. La falta de intervención me dejaron con la única certeza que yo estaba sola frente a los abusos", continúa.

"Esa noche, me voy a dormir, viene al cuarto y me pregunta que me pasaba. Nos acostamos en mi cama y me dice que tenía que elegir entre la sabiduría y la inteligencia, acto seguido me dice que no me asuste y me empieza a hacer una especie de ritual. Me dice que me quiere sentir y le digo que no, que había cámaras, y él me dice que las cámaras no grababan", detalla Moyano.

"Sin darme tiempo para contestar, se me subió arriba, me empezó a besar, me bajó el pijama y me comenzó a penetrar. Yo estaba en shock. No me movía y no quería que vean que estaba pasando eso. En ese momento reinó en mi el dominio de este agresor sexual", continúa.

"A los minutos entró Nicolás, el productor, y tiró preservativos. Yo tenía tanta vergüenza y humillación que lo único que quería hacer era ir al baño pero tenía miedo que venga él. Decidí dormir y llorar", finaliza parte de la denuncia que concluye pidiendo que el acusado no pueda salir del país a fin de garantizar el debido proceso.