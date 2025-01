Camila Mayan habló sobre la compensación económica que le pidió a Alexis Mac Allister

Y sumó: “Lo que le dieron es mucho menos de lo que ella pide ahora, que es literalmente una fortuna”. “En dólares”, destacó Pampito.

Según explicó la panelista, Cami se amparó en la ley que resguarda a las mujeres que dejan de lado su carrera para impulsar la trayectoria de sus parejas: “Ella trabajaba en una empresa muy conocida y le iba muy bien. También laburaba con la mamá de él, que vendía ropa, y hacía algunos trabajos en redes. Cuando volvió se hizo muy famosa, la contrató un stream… la familia de él piensa que con eso ya está”.

En su momento, Mayan destacó que varias de sus cosas quedaron en Inglaterra y que nunca las recuperó: “Sigue habiendo cosas allá que no sé qué pasó, pero a está. Ya estoy cansada y para mí es un tema súper terminado. No hay lugar en mi vida para eso y hoy estoy súper”.

“Es un proceso que va lento, en enero está frenado y para mí es un embole porque queda algo ahí como medio pendiente”, dijo tras ser consultada por la compensación económica que le pidió a Alexis Mac Allister.

Además, Camila Mayan señaló: “Por lo que veo hay que dar muchos pasos chiquitos hasta que sucede algo. Así que estoy medio en esa, pero no soy experta para opinar”.

La reacción de Camila Mayan tras las declaraciones a Alexis Mac Allister

En las últimas horas Alexis Mac Allister habló con A la Tarde, América Tv, acerca de su conflicto judicial con Camila Mayan y finalmente la influencer respondió a sus declaraciones en el mismo programa.

“Hoy es todo lo que ya saben, la verdad es que no hay absolutamente nada nuevo, no hay ninguna historia, ninguna relación, nada”, aseguró Camila dejando en claro que no tiene diálogo con el futbolista.

Con respecto a la demanda, expresó: “No voy a dar detalles privados de lo que sea el proceso legal. Va siguiendo su curso, y lo que yo entendiendo es que se va yendo de un lado para el otro, hay un ida y vuelta. Pero yo medio que no puedo responder mucho, tendrían que preguntar a los abogados”.

Luego, se metió de lleno en los dichos de su ex pareja y opinó: “No dijo mucho, lo que ya sabemos. No sé si hay mucho para opinar ahí. Yo no salí a ventilar nada, muchas cosas me las guardé y me las sigo guardando".

“Me parece que hay contextos en lo que tengo que hablar porque es parte del medio. A mí no me gusta mediatizar esto porque es algo súper personal y de hecho el tema de la causa no lo salí a contar yo. Yo voy atajando los pelotazos”, agregó.

Por otro lado, defendió su versión de las cosas y remarcó: “Hay cosas que son fácticas y otras que uno puede ser subjetivo. Hay cosas que pasaron y a uno le pueden parecer bien o mal pero sucedieron. El tema de las cosas, yo literalmente dejé cajas y tengo un video de YouTube donde muestro todo lo que yo tenía armado y cuando las fui a buscar estaban la mitad. A eso no le podes dar mucha vuelta".

“Yo sé las cosas que yo dejé y las cosas que después no encontré. Por qué lo hace o quien lo hace, no tengo idea. Hay cosas que no son de valor económico pero sí sentimental por el simple hecho de ser propias de uno. Tenía apuntes de la facultad, regalos de mi familia, libros y uno construye su hogar en un lugar y de pronto todo le es arrebatado y es feo”, siguió.

Finalmente, habló de las duras declaraciones que hizo la mamá de Mac Allister y concluyó: “Yo estoy acá todos los días charlando con los chicos y obviamente que voy a hablar de mis ex parejas, mis relaciones, desgracias...hablamos de todo, y cuando pueda aportar algo lo voy a hacer. Después si lo demás hablan porque quieren dar información o hacer quedar mal a otro es otro tema y no sé por qué lo hacen”.