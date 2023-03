La palabra de Fer Dente tras el debut de Noche al Dente: "Me sentí muy acompañado por..."

Sobre el escritorio, Fer mostró orgulloso el portarretrato de él y su madre, que lo acompañará en este nuevo desafío: "Me siento muy acompañado por la familia desde todos los planos", dijo emocionado.

"Noche al dente" se viene con grandes sorpresas y invitados estrella: esta noche dirá presente Darío Barassi, el miércoles llegará la China Suárez, luego Paula Chaves y un día después el parodista Diego Leuco.

Sobre las sensaciones que le dejó el estreno, Fer se mostró orgulloso del gran debut en esta nueva propuesta que acompañará a toda la familia en las noches de América. "Me sentí cómodo, muy contento de contar con MArtín de primer invitado y el cierre con Nahuel que fue maravilloso".

En su primer programa de "Noche al dente", Fer Dente derribó uno de los mitos más famosos de Martín Bossi

Este lunes, Fer Dente debutó en la pantalla de América TV con "Noche al Dente", la nueva propuesta que con invitados especiales, música, humor y actualidad, promete entretenimiento para toda la familia, y en el primer programa el invitado estrella fue Martín Bossi.

Para comenzar la entrevista, Dente fue "al hueso": "Hay dos mitos en la televisión, uno es que Juana Repetto es hija de Darín, y otra es que vos y Fede Hoppe son más que amigos, contanos de esa relación", disparó.

Entre risas, el talentoso artista respondió que "Fede es de los pocos amigos que tengo en el medio, soy muy buen amigo y soy muy fiel en la amistad, nos cruzamos en 2004, nos empezamos a incluir en la familia del otro, lo acompaño, pasamos las fiestas juntos", comenzó.

Luego reflexionó que "es muy dificil hacer amigos en el medio, vos sos otro -le dijo a Dente- y con vos me pasó algo que pasa cuando uno se pone más grande y quiere transmitir información. Vos me enseñaste mucho y me quise brindar a vos, y acompañarte en este camino", cerró, emocionado.