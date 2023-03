Entrevista "al dente" con Fer Dente antes del estreno de su programa: "Un espacio de conexión y descubrirnos"

-¿Qué es lo que más te gusta de vos?

-Lo que más me gusta de mí es creer que soy lo suficientemente valiente para tomar ciertos riesgos. Mentira (se ríe).

-¿Cuál es tu talento?

-A veces conecto bien con la empatía, tengo como una buena intuición para ser empático.

-¿El chiste más gracioso que escuchaste con tu nombre?

-Fue el más gracioso porque no lo entendí, literal, y todos lo entendieron menos yo. Fue un maestro de tercer grado que nos había retado y nos empezó a dar pruebas. Dijo los apellidos y en el mío dijo muelas, digo, Dente. Y todos se rieron y mis fans se autoproclamaron Dentistas, eso me pareció muy bueno: tenés como una admiración hacia mí y un título universitario, un dos por uno, yo compro.

-¿Qué te da mucha risa?

-Puedo llorar de la risa mirando videos de sustos y caídas, es mi meditación activa. Me da mucha risa de chico. Me daba mucha risa asustar a la gente.

-¿Estás enamorado?

-Estoy enamorado de mi novio, Nico, hace ya tres años estamos juntos y estoy muy enamorado de él.

-¿De qué lado estás?

-De mi lado, pararse del lugar del no sé, para mi en todos los aspectos de la vida es donde uno puede crecer más y ser más útil también. En este universo convivimos todos, no estamos solitos.

-¿Por qué querés conducir?

-Conste que me llamaron, si me hace ruidito la panza estoy entregado a eso y cuando me llegó esta propuesta me hizo ruidito la panza y acá estamos, con un dolor de estómago ahora enorme.

-¿Qué es Noche al Dente?

-Es como una ensalada de lo que me gusta hacer. Tener a la gente cerca, indagar, conocer, investigar... Es bastante de música, un poco de humor, un poco de ironía.

-¿Cómo sos con los estrenos? (Miedos del 1 al 10)

-Me da mucha adrenalina, ilusión, mucho entusiasmo y del 1 a 10 con los estrenos y los nervios soy un 3.

-¿Tenés alguna cábala?

-Mi cábala en general es entrar con el pie derecho a todos lados. Es simple para que no me falle, pie derecho y adelante.

-¿Cómo es Noche al Dente para quien lo va a mirar?

-Creo que es un espacio donde vamos a encontrar un espacio de conexión y comunicación, de descubrirme y descubrirnos, más muchas otras cosas.

fer dente.jpg

Súper lunes en la tevé: el regreso de Masterchef y el estreno de Noche al Dente

El 2023 continúa con varios cambios en la pantalla chica y tanto Telefe como América apuestan a todo para mantener sus buenos promedios de rating en el acumulado general entre los 7 canales de aire.

Este lunes 20 de marzo, llegan dos nuevas propuestas en lo que será otro súper lunes en la TV: MasterChef con Wanda Nara como conductora en el canal de las pelotas y el estreno Noche al Dente, con Fer Dente en el canal del cubito.

Por la pantalla de América Tv, llega el estreno de Noche al Dente, el nuevo programa con Fernando Dente. Irá de lunes a viernes y tendrá invitados especiales, música, humor y actualidad.

Cada noche, Fer recibirá a un invitado, al que le propone recorrer las canciones que marcaron su vida. Noche al Dente propone un espacio para disfrutar y divertirse cada noche en familia.