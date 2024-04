La polémica actitud de la novia de Martín Ku que causó repudio en los fans de Gran Hermano

“Mientras ustedes están acá bardeándome yo estoy cerrando un canje, cerrando publicidad, estoy sorteando cosas de Apple, no sé si ustedes con sus Motorola pueden hacer lo mismo. Uso todo de canje, me dan pena", expresó en el clip.

Sin embargo, tras la ola de criticas que su publicación generó entre los seguidores de Gran Hermano, Marisol se mostró arrepentida de sus palabras y publicó un segundo video.

“Quería pedir disculpas de todo corazón a todas las personas que pude haber lastimado con mis dichos anteriores, no soy una persona clasista, no soy una persona que esté creída o subida al pony”, reconoció.

Y aseguró: “Hablé desde mi ira, estoy enojada conmigo misma, con toda la gente que me dice cosas feas, me fui al pasto y lo sé porque soy muy autocritica y me auto repudio, no quise lastimar ni denigrar a nadie, me arrepiento mucho de lo que dije, nunca fue para bardear a alguien”.

El comentario racista de Furia contra Martín Ku que indignó a los fans de Gran Hermano

La participante más polémica de la casa de Gran Hermano (Telefe), Juliana 'Furia' Scaglione, hizo un comentario racista sobre las personas con nacionalidad china e indignó a todos en las redes.

Durante una conversación con el jugador Emmanuel Vich, Furia escuchó la voz de Martín Ku, quien se encontraba en el dormitorio hablando con otros compañeros, lanzó: "Pueden cerrar la puerta para que se calle este chino de mie... insoportable".

Ahí, la tatuada opinó sobre la comunidad china y disparó: "No sé cómo mi papá aguantó tantos chinos. No sé... pero los quería mucho. Son insoportables, se creen el centro del mundo y no".

Los televidentes de Gran Hermano no tardaron en reaccionar en las redes al desubicado comentario y opinaron:"Además de gordofóbica ahora es xenófoba. Esta mina es un constante derrape"; "Qué horror que gente así siga adentro de la casa"; "Está totalmente desquiciada" y "No les va a quedar otra que sacarla hoy, está descontrolada".