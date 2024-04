Alejandro Fantino explicó por qué su hijo Beltrán está en neonatología y qué espera para que reciba el alta

Acerca de la salud del bebé, que está en Neonatología, el conductor explicó: "Está en Neo, ya si Dios quiere en unos días se va. Nació en la semana 35, con un peso por debajo de los 2 kilos, que lo obligó a estar unos días en neo. Está bueno esto contarlo. Uno nunca está preparado como papá y es mucho más común de lo que uno cree que tu bebito vaya a neonatología".

Embed

"Es una enseñanza neo, es decirle a los futuros papás que van a traer un hijo al mundo, tranquilos, tranquilas. Neo justamente es para esto, para que tu bebito salga como tiene que salir", continuó movilizado.

"Para irse de neo necesita: pasar un cierto kilaje y tener el reflejo de succión desarrollado. Esto me hizo conectar fuertemente con lo milagroso de la vida y de una energía llamada Dios, que cada uno le pone el nombre que quiere", afirmó el periodista. Y sobre la flamante mamá, expresó: "Coni está feliz, está embobada".

En cuanto al encuentro de su otro hijo Nahuel con su hermano recién nacido, Alejandro Fantino aseguró: "Fue muy lindo Nahuel con casi 33 que conozca Beltrán. Yo me encontré con Nahuel cuando tenía 11 años. Es el amor, nos convertimos en padre e hijo los dos y ahora Nahuel está conociendo a su hermano, evidentemente he hecho las cosas bien en la vida para que Dios me permita ese milagrito".

alejandro fantino.jpg

El conmovedor mensaje de Alejandro Fantino al reunir a sus hijos: "Es tan mágico que no puede contarse"

El periodista Alejandro Fantino compartió en sus redes sociales el emotivo encuentro de sus dos hijos, Nahuel y Beltrán. El segundo nació hace diez días, fruto de su relación con Coni Mosqueira.

“Ver a mis dos hijos conocerse, mirarse, saberse hermanos por más que uno de ellos aún no sepa sobre esa palabra (aunque la sangre de hermanos se presiente espiritualmente) es tan mágico que no puede contarse”, comenzó expresando Fantino en la publicación de Instagram.

Y sumó: “Quería compartir con ustedes este momento tan hermoso porque el amor debe ser polinizado y desparramado por el mundo. Dios y la Virgen nos han bendecido para que esto sea verdad”.

“Beltrancito mirando a Nahuelo y haciendo un pacto de amarse para siempre”, cerró el periodista conmovido.

Cuando nació Beltrán, el 10 de abril, el comunicador dio a conocer la noticia y escribió: “¡Llegó a nuestro mundo Beltrán! Estamos muy felices y queremos compartirlo con ustedes”.