El incómodo y tenso cruce entre Fátima Florez y Norberto Marcos en los Martín Fierro de Teatro

En tanto, Norberto aclaró quién era la mujer con la que asistió a la gala: "Sofi no es mi novia, es integrante del Duo glam". "Guido sos una basura", reaccionó entre risas Accardi al ver que quería hacer que Norberto y Fátima se saluden al aire, algo que finalmente no ocurrió.

Ante esa particular situación de volver a coincidir con Fátima Florez en un lugar tras separarse, Norberto Marcos confesó: "Hace dos años que no estamos tan cerca".

Ambos se encuentran en pleno proceso de divorcio tras el final de la larga relación: "Está en marcha. No fue por mi culpa que no haya sido más fácil. Dije de un primer momento que no necesitabamos abogados para ponernos de acuerdo pero evidentemente no funcionó", reconocía el productor tiempo atrás.

Al tiempo de confirmar la separación, Fátima blanqueó su romance con Javier Milei en plena campaña a presidente, de quien se separaría a los pocos meses.

Los looks de Gimena Accardi, Sabrina Rojas, Guido Záffora y Tartu en los premios Martín Fierro 2025

Los premios Martín Fierro 2025 se trata de la nueva distinción de APTRA dedicada a reconocer exclusivamente los grandes valores de la escena teatral.

El gran evento transmitido en vivo por la pantalla de América Tv y la alfombra roja estuvo a cargo de Gimena Accardi, Sabrina Rojas, Guido Záffora y Augusto Tartufoli, quienes recibieron a las primeras figuras en llegar a la Usina del Arte.

Los primeros invitados en llegar fueron entrevistados por los conductores en la previa al comienzo de la ceremonia oficial con la conducción de Karina Mazzocco y Martín Bossi.

Son un total de 30 ternas que reconocen lo mejor de la escena nacional, homenajes especiales y más de 400 invitados que vibrarán entre emociones y grandes momentos.

