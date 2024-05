La reacción de Tamara Báez cuando le sugirieron ir al psiquiatra para evitar las compras compulsivas

image.png

No satisfecha, la mujer continuó con sus argumentos: “Entiendo que pasaste de no tener nada a tenerlo todo, pero deberías aprender a controlarlo y no darle el ejemplo a tu hija de compras excesivas e innecesarias”. Tamara quedó tan desconcertada, que respondió en su siguiente historia con un video reacción. Sobre el mismo, escribió un comentario lleno de ironía: “¡Qué dice, señora! No fui al psiquiatra cuando estaba bien loca y voy a ir ahora porque hago unas compritas, jajaja”.

image.png

Efectivamente, tal como lo mostró en las redes, la morena disfrutó de toda una tarde de compras y juegos junto a su novio Thiago Martínez y su hija Jamaica. Decidió consentirse con nuevas pestañas, una sesión de manicura y pedicura y visitó una reconocida tienda de marca deportiva para actualizar su armario con las nuevas tendencias.

El festejo gasolero de Tamara Báez y Thiago Martínez por los dos meses de noviazgo

La expareja de L-Gante, Tamara Báez, festejó en las últimas horas el cumplemes con su nuevo novio Thiago Martínez, y lo compartió en sus redes sociales.

“Arrancamos nuestro segundo mes de novios”, escribió la influencer en una de sus historias de Instagram. En la foto se puede ver que la celebración fue gasolera: hubo sandwiches de miga y una gaseosa.

tamara báez_1.jpg

Más tarde, la mamá de Jamaica subió otra publicación con un collage de fotos junto a su pareja. “Felices dos meses, mi amor. Gracias por todo. ¡Te amo mucho, mucho!”, expreso.

Cabe recordar que antes de esta relación Báez había salido a mediados del año pasado con el futbolista Gonzalo Escudero, a quien había presentado en redes.