Jamaica, la hija de Tamara Báez y L-Gante, salió por primera vez después de su preocupante internación

Lo cierto es que el fin de semana, Tamara Báez compartió imágenes de la salida familiar donde también formó parte su hija, donde fueron de shopping junto a sus primos y amigos y miraron una película en el cine.

jamaica hija tamara baez l-gante.jpg

Antes de ingresar a la sala, hubo tiempo para comprar regalitos en un local de una primera marca de línea deportiva. "Antes del cine unas compras", indicó desde sus historias de Instagram.

Antes de la salida, la ex de L-Gante compartió el look de su hija con trencitas y accesorios de Hello Kitty, feliz por ya estar muy bien de salud después del susto de la semana pasada.

Tamara compartió la postal rodeada de niños después de la función donde Jamaica disfrutó de un lindo momento después de estar unos días bajo observación médica.

jamaica hija tamara baez l-gante 1.jpg

jamaica hija tamara baez l-gante 2.jpg

El solidario gesto de L-Gante con una bebé internada en el Hospital Garrahan: "Entre todos podemos"

En medio de la internación de su hija Jamaica, L-Gante tuvo un gesto solidario con el Hospital Garrahan. Desde su cuenta de Instagram, el cantante hizo una transmisión en vivo y contó que donó juguetes para los niños que son pacientes de ese hospital.

"Estamos haciendo las compras con mi mamá (Claudia Valenzuela), el hermano de Tamara (Báez), el novio de Tamara, para donar un par de juguetes al hospital", reveló el músico.

Más adelante, el compositor compartió una historia en sus redes sociales de una colecta para una bebé que está en el mismo centro de salud. “Entre todos podemos”, escribió Elian Ángel Valenzuela junto a los datos para ayudar a Gemma.

En la imagen se ve una carta que le escribió la mamá de Gemma a Tamara para pedirle ayuda con la recaudación para un tratamiento. “Es una hermosa nena de Santiago del Estero, actualmente paciente oncológica del Hospital Garrahan. El año pasado le diagnosticaron neuroblastoma de alto riesgo, es un tipo de cáncer maligno”, dice la información de la foto.

“Realizó siete bloques de quimioterapias pero no hicieron el efecto que esperaban”, cuenta el comunicado y agrega: "Y ahora debe hacer un nuevo tratamiento que traen de afuera y es muy costoso”.