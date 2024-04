Tamara Báez mostró las fotos del auto de lujo que compró y respondió a la ola de críticas: "Mi nave"

"Lo bueno se hace esperar. Mi tercer auto pero este si me lo pude comprar yo súper orgullosa de mí y de lo que puedo llegar a lograr, gracias a Dios que me da fuerzas para todo‍ Gracias a los emprendedores con los que vengo trabajando hace mucho y me ayudan a crecer. Súper feliz con mi nave", expresó Tamara Báez en el posteo de Instagram.

La madre de Jamaica y ex de L-Gante recibió todo tipo de comentarios y algunos usuarios la cuestionaron fuerte, lo que motivó la respuesta de la joven.

“Dale las gracias a tu ex porque todo es gracias a él, aunque les duela... Es así porque la fama vino por él y también la plata, gracias a Elián”, opinó una seguidora.

A lo que Tamara Báez contestó: “La plata de los sandwiches de milanesas vino por mí y de ahí salieron los videos, gracias a mí también fue todo y gracias a Dios”.

En otro mensaje, una mujer marcó: “Ya sabemos que el fuerte de Argentina no es quemarse la cabeza estudiando una carrera universitaria...”.

Al leer esto, la influencer retrucó con tranquilidad: “Está bueno también estudiar, yo terminé el secundario y tengo 24 años. Cuando mi hija arranque el jardín voy a estudiar una carrera y seguir cerrando bocas".

L-Gante cumplió 24 años: los sorprendentes regalos de su novia y la ausencia de su ex y su hija

Aunque lleva vivido mucho más que una persona de tal vez 50 años, lo cierto es que este viernes 5 de abril L-Gante sopló 24 velitas en la mega fiesta que organizó con cientos de invitados, mucha música y regalos de todo tipo.

Así, a lo largo del día el referente de la cumbia 420 fue agradeciendo a través de sus Instagram Stories los saludos así como también los regalos que le fueron llegando.

Claro que uno de los mensajes más destacados en sus historias virtuales fue el reposteo del saludo de su actual novia, Candela Arizaga, en el que le declaró todo su amor bajo la frase "mimitos para mi gordo", junto a 6 costosísimos regalos. Entre ellos, champagne y perfume importados.

En tanto, también desde sus historias virtuales, su ex Tamara Báez se mostró en la intimidad de su casa junto ala pequeña Jamaica. Y ante la consulta de un usuario sobre si no llevaba a la nena al cumpleaños de su papá, Tamy explicó:"Toy invitada, pero yo me quedo de luchona. Me duele demasiado la cabeza y el cuerpo (espero que no sea dengue)".

Al tiempo que otro usuario, coincidió con la decisión de Báez, haciéndole saber que "hay que cortar vínculos" y que "es genial" que se lleven bien pero hay que separar las cosas porque "no es un ambiente" como para que esté allí y menos con Jamaica, si bien Tamara explicó que "respeta" la novia del papá de su hija, por lo que prefirió quedarse en su casa con la nena.