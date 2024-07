La sincera confesión de Martín Ku que dejó angustiado a Nicolás Grosman, tras su breve reingreso a Gran Hermano

"Entre Los Bro se dividen los votos ahora, en placa positiva porque son dos. Yo decidí por Bautista. Ya vas a ver todo. Hay muchas cosas amigo. No tiene nada que ver con vos", le dijo el Chino a Nico mientras prendían el fuego de la parrilla.

Nicolás y Martín Ku - captura.jpg

Completamente sorprendido, Nico preguntó inmediatamente: "¿Y con qué tiene que ver?". "No puedo ir más allá. Te juro que quiero contarte todo, pero no puedo ir más allá. Tengo muchas ganas de hablar y de todo, pero no puedo. Nosotros entramos para cuidarlos", le respondió Martín en un intento por tranquilizarlo al ver su rostro desencajado por completo.

Fue en ese preciso momento en que intervino el 'Big' en la conversación, recordándole al Chino: "Martín, no podés hablar de eso". Y si bien la cosa quedó ahí, desde entonces Nico se quedó con la espina clavada sobre las evasivas palabras de su amigo y qué pasará con la amistad entre ellos.

Tremendo cruce entre Martín de Gran Hermano y el marido de Emma Vich: "Te llama Tomasito"

Queda muy poco para la final de Gran Hermano (Telefe) y este jueves Martín Ku y el marido de Emma Vich se cruzaron al aire en A la Barbarossa y se dijeron de todo, incluso metiéndose con sus vidas privadas.

Martín Ku Marido Emma Vich

Sucede que mientras Martín se encontraba como invitado en el estudio, Nicolás salió en un móvil y muy eufórico deslizó: "Chino, dejate de joder y que jueguen los de adentro. Ya te fuiste, dejá de romper las bol… con las estrategias. No va a ganar un Bro, ya hartaste”.

Sin perder la calma, el Chino fue directo al hueso y contestó: "Te está llamando Tomasito...".

Y es que hace algunos días este medio dio a conocer un video de Tomasito Süller a los besos con Nicolás en un boliche y luego pasando la noche juntos en la cama.

"A mi no me des golpe bajo porque yo tengo más para dar pero no soy sucio como vos. Metete en lo tuyo, deja de joder que se te viene a vos. Ya te voy a mandar un par de cositas Chino, quedate tranquilo", retrucó el marido del finalista.