La tajante respuesta de Daniela Celis a Thiago Medina luego del feroz enfrentamiento

En la madrugada del 2 de agosto, la influencer lanzó un mensaje indirecto dando a entender que está criando a sus hijas prácticamente sola, lo que generó sorpresa entre sus seguidores. Esto porque, hasta ahora, se creía que Thiago participaba activamente en el día a día de las niñas. De hecho, él mismo había mencionado ese compromiso como una de las razones que justificaron la separación de la pareja en mayo pasado, diciendo que no le quedaba tiempo para sus proyectos laborales.

Daniela dedicó un mensaje especial a todas las madres solteras que crían a hijos múltiples... y se incluyó indirectamente. En un video donde aparece jugando con sus hijas, la influencer expresó con sinceridad: "Abrazo a todas esas mamás solteras con hijos múltiples. Mis respetos, todo mi amor, mi admiración. Y cuando pienses que estás sola, cansada, respirá que te juro que la vida pone todo en su lugar".

Medina respondió con dureza al mensaje de su ex pareja, lanzando un extenso escrito donde defendió su rol como padre desde el comienzo. “Yo sé la clase de persona que soy y sé también que estuve desde el primer momento junto a mis hijas. La verdad que me daría vergüenza andar difamando cosas que ni siquiera tienen sentido, pero bueno, hay que facturar, ¿no?”, inició su descargo, insinuando que Daniela busca un beneficio personal con sus declaraciones.

Lejos de bajar el tono, reafirmó el profundo amor que siente por Laia y Aimé: “Yo lo único que pido es que respeten mi decisión y no anden hablando mierd* de los demás para ganar un poco de vistas. La gente que me conoce sabe que yo daría mi vida por mis hijas y no hace falta dar tantas explicaciones porque no quiero andar metiendo a mis hijas en un problema de adultos, y eso es lo que la gente no entiende”.

Con apenas 22 años, Thiago resaltó su madurez en contraste con otros, sin mencionar directamente a Daniela: “Soy un pibe de 22 años y tengo mucha más madurez que mucha gente, para no andar dando nombres”. Además, advirtió: “Espero que los padres y madres me entiendan, porque las cosas no son como las cuentan. Si quieren contar, que cuenten bien”.

Finalmente, cerró su mensaje con una crítica hacia la imagen que se tiene de su ex pareja: “Desde ya les aviso que no todo lo que brilla es oro y la gente piensa que todo es color de rosa, pero no. Uno se cansa de que lo basureen tanto, hay límites y ya me cansé”.