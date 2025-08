La enérgica declaración de Yanina Latorre ante rumores de separación con su marido, Diego

Lejos de quedarse ahí la justificación, la picante panelista siguió con su relato: "En el verano hago lo mismo, yo siempre me vuelvo entre el 7 y 10 de febrero y Diego el 31 de enero porque tiene que arrancar. A mí me gusta quedarme diez días sola".

Finalmente, fiel a su estilo, la conductora de SQP (América TV) arremetió: "Decile a la gente que deje de buscar donde no hay nada y que dejen de inventar cosas y crear mentiras. Como jode que una sea feliz y tenga éxito".

Por qué Yanina Latorre calificó de sociópata a Fernanda Iglesias tras acusar a Diego Latorre de infidelidad

Después de que Fernanda Iglesias sugiriera que Diego Latorre le habría sido infiel a Yanina Latorre, la conductora de Sálvese Quien Pueda (América TV) no se quedó en silencio y este martes le respondió con contundencia al aire.

En su descargo, comenzó diciendo: "Esto te grafica, Fernanda. Vos sos una pobre chica que te metieron los cuernos y encima te dejaron. A vos te desestabiliza el cuerno, creés que a mí me pasa lo mismo, me chupa tres... Sos tan mediocre".

Lejos de calmarse, siguió con su picante respuesta: "Le buscás m... a Diego porque yo estoy acá y vos en tu casa mirándome porque no llegaste a nada por algo. No durás en ningún trabajo, fajaste a Andrea Taboada, tengo denuncias de violencia en Canal 9 porque maltratabas trabajadores".

Más adelante, Yanina leyó un comunicado que respalda sus afirmaciones: "En SATSAID repudia el comportamiento de la panelista Fernanda Iglesias, quien viene ejerciendo violencia laboral de manera sistemática y sostenida en el tiempo para con los trabajadores de Canal 9. En este caso, sucedió en el área de maquillaje, pero ha habido otras situaciones en diferentes sectores del canal".

Con firmeza, Yanina lanzó: "Sos una psicópata y una sociópata, googleá el concepto y el término". Continuó denunciando: "Hace cuatro días que me estás amenazando y extorsionando. Y la gente me empezó a putear a mí. Yo qué tengo la culpa con lo que hacés vos, lo que hace Diego. Háblenme de mí, loco. Si me quieren carpetear y me quieren encontrar mierda, encontrale mierda a Yanina Latorre, boluda, no a Diego Latorre. Sos una pobre mina".

Para finalizar su duro descargo, Latorre fue aún más allá y apuntó directamente a la vida personal de Iglesias: "Tengo dos hijos que me aman, que me apoyan y que me están bancando. Vos no cuidás a tus hijos. No tenés instinto materno. Vos el sábado y el domingo, cuando estás deprimida, te importa más llorar y dormir que atender a tu pibe. Y eso sabés cómo se llama: ser una basura".