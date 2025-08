El acalorado cruce entre Daniela Celis y Thiago Medina por sus hijas que causó preocupación

Lejos de calmarse, dejó en claro el amor que tiene por Laia y Aimé: "Yo lo único que pido es que respeten mi decisión y no anden hablando mierd* de los demás para ganar un poco de vistas. La gente que me conoce sabe que yo daría mi vida por mis hijas y no hace falta dar tantas explicaciones porque no quiero andar metiendo a mis hijas en un problema de adultos, y eso es lo que la gente no entiende".

"Soy un pibe de 22 años y tengo mucha más madurez que mucha gente, para no andar dando nombres", agregó sin mencionar a Daniela. Y remarcó: "Espero que los padres y madres me entiendan, porque las cosas no son como las cuentan. Si quieren contar, que cuenten bien".

Por último, cerró con un mensaje cuestionando la persona de la ex Gran Hermano: "Desde ya les aviso que no todo lo que brilla es oro y la gente piensa que todo es color de rosa, pero no. Uno se cansa de que lo basureen tanto, hay límites y ya me cansé".

526878845_18195653200313468_3636634585807406679_n.

Cómo fue el comportamiento de Thiago Medina en el cumpleaños de Daniela Celis y por qué estalló todo

A principios de junio, Daniela Celis celebró su cumpleaños número 29 con una pijamada en la que participaron, entre otros, sus excompañeros de Gran Hermano: Julieta Poggio, Marcos Ginocchio y Nacho Castañares. Aunque no estuvo presente en el festejo, ya que ya no están en pareja, Thiago Medina le dedicó un tierno posteo en redes sociales.

"Siempre juntos", encabezó la historia el ex GH junto a un corazón rojo y la música del cantante Trueno. Y después amplió a puro elogio para Daniela: "Feliz cumpleaños, espero que la pases de 10. Sos la mejor mamá del mundo y sos buena persona. Gracias por estar siempre".

"Te deseo lo mejor y siempre voy a estar para lo que necesites y aparte de ser pareja somos padres y sabemos separar las cosas. Disfrutá siempre y brilla como vos sabés", agregó muy romántico.

Pestañela en tanto replicó esa imagen desde su cuenta y agregó emocionada: "Aaayyy Siempre Juntos" junto al emoji de estrellas. ¿Puede haber reconciliación para una de las parejas más queridas de Gran Hermano?