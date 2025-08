Las fotos del colegio donde irá Rufina en Turquía y los detalles de la vida de lujo de la China Suárez y Mauro Icardi

Embed

"Lo que preocupaba más a Vicuña que a Cabré era que los chicos se deslumbran con lo que ven. Quiero esto y lo tengo. Aunque Cabré y Vicuña tienen dinero, no están a la altura de lo que puede ofrecer Mauro", explicó Varela.

Las imágenes de la exclusiva institución educativa donde irá Rufina es un paso más a los planes que tiene decidido la China con Icardi en Turquía, apostando de lleno a la relación a largo plazo.

"Se van a mudar a una casa mucho más grande, más ampulosa de la que están cerca del Bósforo, un lugar espectacular. Esto enmarcado en el proyecto de familia que tienen Mauro y la China Suárez", había adelantado Iavícoli en el ciclo de América Tv. Y agregó: "Rufina Cabré empieza el colegio en Turquía el 8 de agosto, doble escaloridad bilingue, turco e inglés".

En tanto, se conoció que los hijos más chicos de la China, Magnolia y Amancio, regresarán a la Argentina en los próximos días con la madre de la actriz, quien seguirá instalada en Turquía con Icardi.

colegio rufina en turquia 3

colegio rufina en turquia 2

colegio rufina en turquia

La durísima decisión de las hijas de Mauro Icardi que lo cambia todo

Laura Ubfal reveló que actualmente el vínculo de Francesca e Isabella con su padre Mauro Icardi está cortado y contó las fuertes razones de la distancia del futbolisa con sus hijas.

"La licenciada Mattera del Ministerio Público Tutelar sigue monitoreando la relación entre sus hijas y Mauro Icardi, y podemos informar que por estas horas esa relación quedó cortada", aseguró la periodista desde su sitio web.

Al tiempo que agregó: "Primero fue la hija menor (Isabella) la que decidió no hablar más con su padre y luego la mayor (Francesca), quien no acepta tener más comunicación con el futbolista".

Asimismo, reveló que Francesca habría llegado a expresar que no querría llevar más el apellido "Icardi", e hizo saber el enorme sufrimiento que vive por estos días ante la llegada de Eugenia China Suárez junto a sus tres hijos a la casa de Icardi en Turquía, que no es otra que la misma casa en la que vivieron ellas hasta el año pasado.

Asimismo, la periodista agregó que Francesca "no le perdona que no haya estado presente en su cumpleaños en el mes de enero, cuando celebró sus diez años". Y también habrían sido las nenas quienes, por decisión propia, habrían decidido bloquear a su padre en el contacto al que sólo tenían acceso ellas y la Licenciada Mattera, del Ministerio Público Tutelar.

En tanto, ante esta situación Ubfal aseguró que Wanda habría decidido regresar de Europa antes de lo previsto para estar con sus hijas. “No quiero hablar más con papá. No me gusta lo que está haciendo, yo soy la única que le hablaba, porque mis hermanos no le hablan, Isi tampoco, y se porta así", habría argumentado triste Francesa Icardi sobre su padre.