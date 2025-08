Nicolás Cabré confirmó que Rufina eligió vivir con la China Suárez e Icardi en Turquía: "Mi trabajo es..."

Al tiempo que con relación a si se repartirán viajando para poder verse, el actor también asintió y destacó la valentía de su hija. "Yo admiro que tenga las bolas de encarar esta aventura, irse del país, conocer gente nueva, todo esto una aventura”, confió orgulloso así como ante la consulta de si "va hacer el colegio allá", una vez más el actor asintió.

“Sí. Y me da alegría. Triste me pondría que no tenga opciones. Y ella tiene que ver lo que soy, que es un papá feliz. Ella tiene que estar tranquila de que acá estoy y estamos todos los días hablando y cuando viene es todo lo mismo. Después puedo estar más o menos…" , expuso Cabré.

En tanto, Nicolás no pudo más que abrir corazón para expresar su tranquilidad ante la excelente relación que él, Rufina y la China Suárez mantienen. Así, ante la consulta sobre si ve contenta a su hija, Cabré concluyó: “Sí. No estaría así de tranquilo sino. Rufi es el amor de mi vida. La siento cuidada, de eso no hay dudas, yo estoy muy tranquilo. Hay armonía. Si la sintiera descuidada no pasaría nada de lo que pasa".

China Suárez e hijos

El contundente mensaje de Nicolás Cabré que marcó distancia con Benjamín Vicuña en la forma de criar a los hijos

La decisión de Eugenia China Suárez de mudarse a Turquía junto a Mauro Icardi, con quien mantiene una relación desde noviembre de 2023, generó un fuerte revuelo mediático. La actriz, madre de tres hijos —Rufina (12), fruto de su relación con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, hijos de Benjamín Vicuña—, había manifestado su intención de instalarse en Estambul, ciudad donde reside el futbolista como parte de su contrato con el Galatasaray hasta 2026.

La mudanza, sin embargo, no fue sencilla. Benjamín Vicuña se opuso rotundamente a que sus hijos abandonaran el país por un período prolongado, al punto de revocar el permiso legal que le permitía a Suárez viajar con los menores. Nicolás Cabré, en un principio, también fue señalado como posible opositor, aunque la situación derivó en un desenlace distinto.

Con el correr de los días, la actriz regresó brevemente a Buenos Aires para celebrar el cumpleaños número 12 de Rufina, y poco después volvió a Turquía junto a los tres niños. En el caso de Magnolia y Amancio, Vicuña solo autorizó una estadía de algunas semanas, con la condición de que regresaran a tiempo para retomar el ciclo escolar en Argentina. En cambio, Rufina ya quedó instalada en su nuevo hogar.

La confirmación llegó a través de Karina Iavícoli en Intrusos (América TV), quien informó que la hija de Cabré ya está inscripta en un colegio bilingüe en Estambul y comenzará las clases en los próximos días. De esta manera, el actor habría priorizado la voluntad de su hija por encima de sus propios deseos.

En una reciente entrevista en Perros de la calle (Urbana Play), el propio Nicolás Cabré se refirió públicamente al tema y dejó en claro su postura, en contraste con la actitud de Vicuña: “Hay que entender que nunca en la vida de un hijo tenés que ser un obstáculo. Creo que ser padre es eso, es tener que poner el pecho y si hay alguien al que le tiene que doler algo, ese sos vos”.

Sus palabras reflejan no solo una elección personal, sino también una concepción de la paternidad basada en el acompañamiento y el respeto hacia los deseos de los hijos, incluso si eso implica aceptar distancias difíciles de transitar.