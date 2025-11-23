Vicky Xipolitakis no entendió un halago de Mirtha Legrand y se vivió un momento incómodo: "No quiero hablar"

“Físicamente estoy bien... ¿Qué? ¿Estuve muy mal, decís?“, arrojó Xipolitakis entre risas incómodas. “No, pero hace mucho que no te veía y está. Estás más joven que antes. Es un halago que te hice”, aclaró Mirtha.

Minutos después, Vicky se refirió a su actividad laboral y comentó: “Crío una personita que depende de mí. Tengo la ayuda de mi hermosa familia, que les agradezco a mis papás por todo lo que me ayudan”.

Y Mirtha consultó: "¿Y tu ex marido te ayuda monetariamente?". Algo molesta, Vicky respondió: "Vos volvés siempre a ese tema. Y yo lo primero que dije, yo voy a lo de Mirta, pero no quiero saber nada de ese tema".

Fiel a su estilo, Legrand señaló de manera tajante: "¿No querés hablarlo? No lo hables...". Y para dar finalizado el tema, Vicky dijo: "No tengo nada bueno para decir. Todo se incumple. Ya con eso creo que ya te contesté. Me encantaría contarte todo, pero fuera de cambio. Prefiero que no para cuidar a nuestro hijo".

Cómo sigue la relación de Vicky Xipolitakis y su hijo con Javier Naselli

Luego de que se conociera un video en el que se lo ve a Javier Naselli agrediendo a Vicky Xipolitakis, en Infama (América TV) mostraron a comienzos de mayo nuevas imágenes de la expareja junto a su hijo. La aparición generó sorpresa, ya que ocurrió apenas días después de la difusión del material que reavivó el conflicto entre ambos.

“El sábado hubo un encuentro”, adelantó la conductora Marcela Tauro en el programa. Según explicó el panelista Gonzalo Sorbo, “los sábados el hijo de ellos hace una actividad. En esa actividad, Naselli se aparece de manera sorpresiva”.

En el ciclo también compartieron el testimonio del propio Naselli. “Yo hablé con Naselli y dijo ‘qué casualidad, cuando llego al país, justo aparece toda esta historieta’. Ella lo acusa de un montón de situaciones pero para la Justicia no tiene ninguna condena”, contó la periodista Karina Iavícoli, en defensa del empresario.

Sin embargo, Laura Ubfal intervino para remarcar otro aspecto del conflicto: “Sí, pero tampoco deja que el chico haga terapia”. A lo que Iavícoli respondió: “Pero ella quiere instalar algo que no es real”.

El debate en el estudio reflejó una vez más las posturas enfrentadas sobre el vínculo entre Xipolitakis y Naselli, marcado por denuncias cruzadas y tensiones judiciales desde su separación.

Unos días antes se habían difundido las imágenes que desataron la polémica: en ellas se observa a Xipolitakis siendo agredida por su expareja en la puerta de un edificio y frente a su hijo. Según trascendió, el video corresponde al 27 de julio de 2024 y fue captado por las cámaras de seguridad del lugar.

La difusión del material generó una fuerte repercusión mediática y reavivó el debate sobre la conflictiva relación entre ambos, mientras la Justicia aún no dictó ninguna condena contra Naselli.