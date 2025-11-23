Preocupación: un finalista de Gran Hermano inició un delicado tratamiento contra el cáncer

Muricio Guirao

En una nota con Teleshow, Guirao explicó cómo cambió su panorama de salud en las últimas semanas. “Yo tenía cáncer de colon, con ventajas en pulmones, y venía más o menos, pero ahora me apareció una manchita en la cabeza. Me salió en el cerebelo derecho. Tengo que hacer un tratamiento aparte”, detalló. Su médico será quien determine cuántas sesiones de radiación necesitará para enfrentar este nuevo foco tumoral: “No sé si serán 20 o 30”.

La noticia desestabilizó su rutina cotidiana y lo obligó a modificar su vida por completo. “La porquería esa hace lo que quiere. Estoy bajo medicación cada ocho horas, que me mantiene estable, pero me da mareos, dolor de cabeza y mucha náusea. Me prohibieron andar solo, no puedo hacer fuerza, no puedo hacer nada”, describió. Aun así, Mauricio no baja los brazos. “Tengo que meterle, no me queda otra”, indicó.

Su historia está marcada por avances, retrocesos y una fortaleza conmovedora. En septiembre de 2023, el santafesino había contado que los resultados de su biopsia eran devastadores: “El cáncer que tengo no es curable, es agresivo y se desparramó en varios lugares”.

Meses más tarde, sorprendió con una noticia esperanzadora cuando confirmó que la enfermedad había desaparecido del hígado y de los pulmones y que el tumor de colon continuaba reduciéndose. “¿Vieron que los milagros existen? Dios nos escuchó”, celebró en ese entonces.

Ahora, frente a una nueva batalla, Guirao vuelve a apoyarse en su comunidad, que responde con mensajes, donaciones y apoyo constante.

MAuricio Guirao Gran Hermano 2016.jpg

Cómo fue la presentación de Mauricio Guirao en Gran Hermano 2016

Cuando Mauricio Guirao ingresó a la famosa casa de Gran Hermano 2016 (América TV), contó que el dinero que entregaba el programa como premio lo necesitaba para terminar su casa.

Y de esa manera poder adoptar a su hermanito Abel, al que habían abandonado en un descampado. Tenía 23 años y fue finalista de esa edición que ganó Luifa Galesio, quedando en el tercer lugar.

Se definía como una persona divertida. "Mi mamá es todo para mí, mi papá de sangre nada. Somos una familia humilde, mi hermano es lo más lindo, lo amo con toda mi alma", explicaba el joven en ese momento.