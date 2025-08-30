La Tora Villar confirmó su separación de Maxi Appap, lider de 18 Kilates: los motivos

A cuatro meses de blanquear la relación, Lucila La Tora Villar se separó de su novio, Maximiliano Appap, el cantante líder de la banda de cumbia 18 Kilates.
Lucila La Tora Villar y Maximiliano Appap, líder y cantante de la banda de cumbia 18 Kilates, habrían decidido ponerle punto final a la relación que anunciaron públicamente en mayo.
A través de un video, Pepe Ochoa -el mismo que tiró la primicia del romance- confirmó la noticia desde la cuenta oficial de Instagram de LAM (América TV) y detalló los presuntos motivos que habrían llevado a la estrella de Telefe a tomar esta decisión. "Se separó La Tora de Gran Hermano. No va más, terminó todo. Luego ampliaré”, expresó en primera instancia el panelista, hablando frente a la cámara de su celular.
Por su parte, en el pie de la publicación adelantó las razones: "Ella decidió dejarlo. Quiere priorizar su carrera. Venían desencontrados”.
La noticia llamó la atención, ya que apenas dos días antes Villar había compartido en Instagram un video junto a Maxi. Sin embargo, decidió eliminar todas las fotos en las que aparecían juntos. Cabe recordar que en mayo del corriente año, con un mensaje especial y un tierno video por el cumpleaños del cantante, la influencer había oficializado el inicio de su relación.
Tras un breve romance con Pablo Arnoletti, baterista de la banda uruguaya Márama, Lucila La Tora Villar había vuelto a apostar al amor de la mano de otro músico: Maximiliano Appap, cantante de 18 Kilates.
La propia ex Gran Hermano 2022 fue quien confirmó la relación en el cumpleaños de su pareja, donde compartió en Instagram el primer video juntos. “¡Feliz cumple! Te amo”, escribió La Tora en la historia que subió a su red social, donde se los veía, hasta el momento, muy enamorados.
El primero en difundir los rumores del romance había sido Pepe Ochoa, quien dio a conocer las versiones que vinculaban a la influencer con el líder de la banda de cumbia.
En paralelo, Villar también participó del evento que Telefe realizó para presentar el Mundial de Clubes de la FIFA, donde junto a Sofi Martínez estará a cargo de las plataformas digitales y redes sociales, con el objetivo de expandir la experiencia de todo lo que ocurra durante la competencia.
En diálogo con PrimiciasYa, además de hablar sobre su nuevo proyecto laboral, se refirió a cómo había comenzado en aquel entonces su relación con Appap y la manera en que sobrellevaban el día a día. "Va todo súper bien y estoy muy contenta. Nos conocimos en un streaming, nos empezamos a seguir, hablamos y ahí se fue dando", contaba la ex Gran Hermano.
Más tarde, y visiblemente enamorada, agregó: "Él es un hermoso en todas las maneras". Finalmente, al ser consultada sobre la posibilidad de acercarse al mundo de la música, fue categórica: "No me veo incursionando en música. Yo estoy bien así acá, prefiero más conductora".