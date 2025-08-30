La Tora Villar confirmó su separación de Maxi Appap, lider de 18 Kilates: los motivos

Así hablaba la Tora Villar de su nuevo noviazgo con el cantante de 18 Kilates

Tras un breve romance con Pablo Arnoletti, baterista de la banda uruguaya Márama, Lucila La Tora Villar había vuelto a apostar al amor de la mano de otro músico: Maximiliano Appap, cantante de 18 Kilates.

La propia ex Gran Hermano 2022 fue quien confirmó la relación en el cumpleaños de su pareja, donde compartió en Instagram el primer video juntos. “¡Feliz cumple! Te amo”, escribió La Tora en la historia que subió a su red social, donde se los veía, hasta el momento, muy enamorados.

El primero en difundir los rumores del romance había sido Pepe Ochoa, quien dio a conocer las versiones que vinculaban a la influencer con el líder de la banda de cumbia.

En paralelo, Villar también participó del evento que Telefe realizó para presentar el Mundial de Clubes de la FIFA, donde junto a Sofi Martínez estará a cargo de las plataformas digitales y redes sociales, con el objetivo de expandir la experiencia de todo lo que ocurra durante la competencia.

En diálogo con PrimiciasYa, además de hablar sobre su nuevo proyecto laboral, se refirió a cómo había comenzado en aquel entonces su relación con Appap y la manera en que sobrellevaban el día a día. "Va todo súper bien y estoy muy contenta. Nos conocimos en un streaming, nos empezamos a seguir, hablamos y ahí se fue dando", contaba la ex Gran Hermano.

Más tarde, y visiblemente enamorada, agregó: "Él es un hermoso en todas las maneras". Finalmente, al ser consultada sobre la posibilidad de acercarse al mundo de la música, fue categórica: "No me veo incursionando en música. Yo estoy bien así acá, prefiero más conductora".