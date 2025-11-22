Mauro Icardi volvió al Galatasaray en pleno conflicto por su futuro y cargó contra todos: "Los dejo..."

Embed

Qué dijo Mauro Icardi al terminar el encuentro

Postpartido, Mauro Icardi habló con la prensa y no solo que se encargó de aclarar todo lo que circula en torno a su persona y su futuro en Galatasaray, sino que también detalló el motivo de su viaje a la Argentina.

El futbolista viene siendo noticia más por su vida personal que por su desempeño dentro del campo. La prensa de Turquía habla constantemente de su situación y, a él, eso parece no agradarle demasiado. Por eso, cuando le preguntaron por su nivel futbolístico, respondió con un tono punzante.

“Entiendo que se hable mucho de mí, pero como digo siempre, los dejo hablar tranquilos a todos los periodistas, a todos los que quieren comentar en redes sociales, en entrevistas, en lo que haga”, expresó en primera instancia.

Sin que se lo pregunten, aclaró todo sobre su viaje a la Argentina: “Mi trabajo en Galatasaray siempre lo cumplo, soy un profesional. Voy a aclarar también que se habló mucho de este parón, que estuve en Argentina. Tenía un permiso del club para poder estar con mis hijas, que hacía cinco meses que no veía”.