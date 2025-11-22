A24.com

Mauro Icardi volvió al Galatasaray en pleno conflicto por su futuro y cargó contra todos: "Los dejo..."

En una noche especial y en medio de los rumores sobre su futuro, Mauro Icardi volvió a ponerse la camiseta del Galatasaray tras sus días en Argentina, y lo hizo acompañado por la China Suárez en la tribuna, cuya presencia no pasó desapercibida.

22 nov 2025, 22:57
Mauro Icardi volvió a vestir por centésima vez la camiseta del Galatasaray tras su viaje relámpago a la Argentina, al que llegó acompañado por la China Suárez y donde pudo reencontrarse con sus hijas después de cuatro meses.

Su regreso se dio en un clima cargado de incertidumbre: aumentan las especulaciones sobre su futuro en el club, se habla de una posible salida en el próximo mercado y, además, circulan versiones de un fuerte malestar de la dirigencia por su exposición mediática. Aun así, Icardi dejó claro que responde donde más importa: dentro de la cancha.

En el partido correspondiente a la fecha 13 de la Superliga Turca, el delantero fue decisivo y convirtió el gol del 1 a 1 transitorio ante Gençlerbirlii SK. Su equipo finalmente dio vuelta el marcador y logró un triunfo por 3 a 2, celebrado por hinchas, cuerpo técnico y también por el propio Icardi.

El encuentro tuvo un condimento especial: la presencia de la actriz en las tribunas. Tras anotar su gol, el delantero miró hacia donde ella estaba ubicada y le dedicó la celebración, un gesto que no pasó desapercibido. Ella, más tarde, se filmó en su cuenta de Instagam festejando el logro.

Qué dijo Mauro Icardi al terminar el encuentro

Postpartido, Mauro Icardi habló con la prensa y no solo que se encargó de aclarar todo lo que circula en torno a su persona y su futuro en Galatasaray, sino que también detalló el motivo de su viaje a la Argentina.

El futbolista viene siendo noticia más por su vida personal que por su desempeño dentro del campo. La prensa de Turquía habla constantemente de su situación y, a él, eso parece no agradarle demasiado. Por eso, cuando le preguntaron por su nivel futbolístico, respondió con un tono punzante.

“Entiendo que se hable mucho de mí, pero como digo siempre, los dejo hablar tranquilos a todos los periodistas, a todos los que quieren comentar en redes sociales, en entrevistas, en lo que haga”, expresó en primera instancia.

Sin que se lo pregunten, aclaró todo sobre su viaje a la Argentina: “Mi trabajo en Galatasaray siempre lo cumplo, soy un profesional. Voy a aclarar también que se habló mucho de este parón, que estuve en Argentina. Tenía un permiso del club para poder estar con mis hijas, que hacía cinco meses que no veía”.

