El sorprendente gesto de Wanda Nara y Valentina Cervantes tras los rumores de tensión en MasterChef

"Benja y Oli", se reflejó desde las historias junto a un corazón en una imagen donde aparecen Wanda y Valentina con ternura con sus hijos, Olivia y Benjamín, lo que podría evidenciar una reconciliación definitiva ante la tensión que se instaló en el último tiempo.

Cabe recordar que se vio una emotiva emisión del reality gastronómico el jueves cuando Maxi López se quebró al hablar de sus tres hijos y cómo es llevar la distancia geográfica diaria. El ex futbolista recibió en el estudio a sus tres hijos varones, Valentino, Constantino y Benedicto.

"No llores, están todos bien los chicos, eso es lo importante", trató de contenerlo Wanda. Pero López no pudo ocultar su angustia:"No me puedo contener. Difícil. Trato de estar presente acá y allá. Me cuesta. Es difícil. Cuando estoy acá, extraño a mi hija. Cuando estoy allá, extraño a mis hijos".

wanda nara valentina cervantes gesto en redes tras los rumores de conflicto 2

wanda nara valentina cervantes gesto en redes tras los rumores de conflicto

Valentina Cervantes enfrentó la polémica con Wanda Nara y explicó qué pasó

Valentina Cervantes estuvo invitada al ciclo A la Barbarossa (Telefe) y remarcó que su decisión de salir de MasterChef Celebrity nada tuvo que ver con un supuesto conflicto con Wanda Nara.

“No fue por eso la salida, nunca sería por eso. No fue real, por lo menos yo no me enteré de nada”, señaló la pareja de Enzo Fernández, en referencia a los comentarios que aseguraban que la mediática le habría enviado mensajes privados al futbolista.

La influencer sostuvo que esos rumores no afectaron su relación de pareja y explicó con humor: “Hablé con Enzo y me dijo que no, eso es lo que sé yo, que no pasó. Pudo haber pasado, pero tengo el ‘no’ seguro”.

En ese sentido, Valentina aclaró que nunca sintió el tener que hablar con la conductora por este tema en particular: “Nunca tuve la necesidad de hablar por privado con ella, nunca me la cruzo. Las hijas de ella se juntan con mi hija, pero Wanda está muy ocupada siempre”.

Y sobre su salida del reality gastronómico explicó: "Es verdad que me voy, mi hija Olivia está escolarizada en Inglaterra y estuvo viviendo con su papá sola como un mes. Enzo tiene una agenda muy ocupada y mi nena se tenía que quedar con la niñera, pero no está acostumbrada".