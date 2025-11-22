Nicolás Cabré cortó de raíz un proyecto familiar junto a Rocío Pardo a pocos días de su boda

Sobre el casamiento, no pudo evitar emocionarse al imaginar el momento en que ingresará junto a su hija, Rufina. "El día de la boda espero no llorar, pero me voy a llevar varios pañuelos por las dudas. Rufi va a ser la que me entregue, tenía que ser ella", relató.

"Hace casi dos años que estoy en paz, me acuesto y me levanto sonriendo. Nunca soñé estar en una relación en la que no discutimos", afirmó sobre lo sano de su vínculo.

Y agregó cómo le afecta que su hija esté lejos, así como todo lo que se comenta sobre él y su expareja, la China Suárez: "Cuando tenes las prioridades bien ordenadas y sos bien amado te enfocas en lo importante. Te pueden molestar cosas pero si estamos bien y tenemos lo necesario no le doy bola a eso".

nicolas cabre rocio pardo 2

Cómo es el vínculo de Rocío Pardo con Rufina

Rocío Pardo se sinceró sobre cómo es su vínculo en el día a día con Rufina, la hija de Nicolás Cabré y la China Suárez.

La empresaria teatral comparte a diario momentos junto a la pequeña: fotos de viajes, actividades recreativas y otros instantes cotidianos que reflejan la cercanía entre ambas. Lejos de cualquier gesto forzado o fingido, el vínculo que muestran parece casi de madre e hija. Rocío, lo dejó en claro en una entrevista con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (La Once Diez).

“Tenemos una relación hermosa, es una niña linda, feliz, amable, muy empática. Para mí es un orgullo compartir con ella. Ella es muy curiosa, cuando hicimos nuestro viaje a Japón nos sorprendía con qué ojos miraba el mundo. Es lindo ver que una nena sea tan curiosa y le guste aprender, otras culturas, otros idiomas. Acompañamos lo que ella decide en su curiosidad”, describió con lujo de detalle.

No tan contundente como su pareja, Pardo se refirió a los planes de ser madre: "Uno va hablando con el presente que tiene, yo creo que hoy estamos bien así. No sé si busco otra cosa, no quiero decir no para siempre. Después termino siendo esclava de mis palabras”.