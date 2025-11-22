Nicolás Cabré cortó de raíz un proyecto familiar junto a Rocío Pardo a pocos días de su boda
Nicolás Cabré reveló un detalle clave sobre su vínculo con Rocío Pardo y adelantó cómo imagina los planes a futuro después del casamiento. Todo indica que ciertos temas ya empezaron a conversarse puertas adentro de la pareja.
Nicolás Cabré y Rocío Pardo atraviesan una verdadera historia de amor de ensueño. La pareja, consolidada y muy unida, está a pocos días de dar un nuevo gran paso: su casamiento, que tendrá lugar el 5 de diciembre en la Estancia Bosque Alegre, Córdoba, tierra natal de la bailarina.
Con tantos proyectos cumplidos y un presente que los encuentra en plena sintonía, surge de manera inevitable ¿cuál será el próximo capítulo en esta historia? Es una consulta recurrente —y hasta un clásico en cada pareja que se encamina al altar— pero que, aun así, despierta curiosidad: ¿tienen en mente agrandar la familia y darle la bienvenida a un hijo juntos?
Esta vez, fue el actor quien respondió esta consulta en profundidad con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (La Once Diez) y sorprendió, claramente.
"No está en nuestros planes tener hijos con Rocío, estamos bien y somos muy parecidos. Trabajamos juntos porque la pasamos muy bien entonces buscamos compartir", respondió de manera contundente Nicolás.
Sobre el casamiento, no pudo evitar emocionarse al imaginar el momento en que ingresará junto a su hija, Rufina. "El día de la boda espero no llorar, pero me voy a llevar varios pañuelos por las dudas. Rufi va a ser la que me entregue, tenía que ser ella", relató.
"Hace casi dos años que estoy en paz, me acuesto y me levanto sonriendo. Nunca soñé estar en una relación en la que no discutimos", afirmó sobre lo sano de su vínculo.
Y agregó cómo le afecta que su hija esté lejos, así como todo lo que se comenta sobre él y su expareja, la China Suárez: "Cuando tenes las prioridades bien ordenadas y sos bien amado te enfocas en lo importante. Te pueden molestar cosas pero si estamos bien y tenemos lo necesario no le doy bola a eso".
Cómo es el vínculo de Rocío Pardo con Rufina
Rocío Pardo se sinceró sobre cómo es su vínculo en el día a día con Rufina, la hija de Nicolás Cabré y la China Suárez.
La empresaria teatral comparte a diario momentos junto a la pequeña: fotos de viajes, actividades recreativas y otros instantes cotidianos que reflejan la cercanía entre ambas. Lejos de cualquier gesto forzado o fingido, el vínculo que muestran parece casi de madre e hija. Rocío, lo dejó en claro en una entrevista con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (La Once Diez).
“Tenemos una relación hermosa, es una niña linda, feliz, amable, muy empática. Para mí es un orgullo compartir con ella. Ella es muy curiosa, cuando hicimos nuestro viaje a Japón nos sorprendía con qué ojos miraba el mundo. Es lindo ver que una nena sea tan curiosa y le guste aprender, otras culturas, otros idiomas. Acompañamos lo que ella decide en su curiosidad”, describió con lujo de detalle.
No tan contundente como su pareja, Pardo se refirió a los planes de ser madre: "Uno va hablando con el presente que tiene, yo creo que hoy estamos bien así. No sé si busco otra cosa, no quiero decir no para siempre. Después termino siendo esclava de mis palabras”.