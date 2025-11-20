Lowrdez Fernández cruzó en vivo a Lissa Vera: el hiriente mensaje que la hizo romper en llanto

Pero mientras daba su testimonio, visiblemente abatida, del otro lado Fernández seguía todo con atención y no dudó en reaccionar enviándole un mensaje al conductor. “Nunca me llamó para saber cómo estaba yo. Miente”, leyó al aire De Brito. “Si yo ya sé cómo está”, respondió Lissa. Desde que se desató el conflicto, ella intuía que este momento iba a llegar, por lo que no la tomó del todo por sorpresa. Aun así, le dolió, como era de esperar.

Vera explicó que si la llamó e intentó saber cómo se encontraba: "Yo le preguntaba a su gente allegada. Tengo las conversaciones de pantalla. Obviamente no me iba a querer escuchar, si ahora resulta que no le escribí... Le dejé espacio, es lo normal y lo que me aconsejaron. Sabía que en algún momento me la iba a cruzar y, si ella estaba preparada para hablar del tema, yo iba a estar. Si ahora sale así...".

"Está tratando de achacarme, de dejarme mal parada. ¿En concepto de qué? Si no me hubiese importado, no habría ido a hacer la denuncia", concluyó, angustiada.

Cómo está el vínculo entre Lowrdez Fernández y Lissa Vera

Lowrdez Fernández reveló en una entrevista con Tarde o Temprano (El Trece) cómo quedó la relación con Lissa Vera, amiga y compañera de Bandana, tras la situación que le tocó vivir con Leandro García Gómez.

Al ser consultada por María Belén Ludueña sobre si existían conflictos, respondió: "Nada que ver. Si pongo cara seria es porque bailo muy mal. Solo tuvimos tres ensayos. La verdad que la estamos pasando bárbaro".

Lowrdez aclaró que, aunque existen diferencias en la manera de encarar algunas cosas y algunos entredichos que fueron públicos, la música y la hermandad que une a las Bandana desde hace 25 años sigue siendo más fuerte: "Tenemos diferencias formas de encarar las cosas. Tuvimos entredichos. Eso fue público, pero a las Bandana nos une la música y una hermandad que surgió hace 25 años".

Fernanda Iglesias quiso indagar sobre su regreso al grupo de WhatsApp del grupo, y Lowrdez contó: "Sí, me fui del grupo. Nunca volví porque tenemos 80 grupos. Soy ariana y me re calenté".

Por último, Silvia Fernández Barrio preguntó si la situación de Lissa la había afectado. Lowrdez fue clara: "Son cosas que no tienen que ver conmigo. Eso se lo tiene que preguntar a ella", dejando en claro que no quiere involucrarse en el estado anímico de su compañera, aunque reconoció que no la veía del todo bien: "Yo a Lissa no la veo bien. No sé si está depre".