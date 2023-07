Las sentidas palabras y el abrazo de Wanda Nara al último eliminado de MasterChef: "Todo el país..."

Damián Betular y Martitegui le señalaron que la receta estaba salada: "A los hongos les falta un poco de cocción y tiene marinada cruda por eso está salada".

Cuando el jurado anunció la eliminación de Antonio, la conductora Wanda Nara le dijo unas sentidas palabras: "Yo sé que esas lágrimas son un poco de emoción y un poco de todo. Te merecés todo, Antonio, porque chicos como vos triunfan. No importa de dónde vengas, importa eso que tenés adentro, esa fuerza que tenés de sacar a tu familia adelante. Y tu familia está tranquila porque te tiene a vos. Te quiero dar un abrazo -en ese momento ambos se acercaron y se abrazaron-, dijo Germán que no lloremos pero me hacés llorar".

Antonio, emocionadísimo, expresó antes de despedirse de todos: "Muchas gracias a todos, me voy muy feliz, lo que hizo este programa conmigo no lo voy a olvidar, sacó de mí algo que ni yo conocía. Me voy 100 por ciento cambiado, voy a trabajar, quiero estudiar, quiero salir adelante y no me voy a quedar acá. Yo ya cumplí un sueño y muchísimas gracias a todos por haberme recibido".

"Gracias, Toni. Este aplauso es para vos. Todo el país te quiere ver cumplir tus sueños", cerró la empresaria entre lágrimas.

La curiosa razón por la que Antonio de MasterChef le mandó un "besito" a Belu Lucius

En la última gala de eliminación de MasterChef (Telefe), los participantes del reality tuvieron que preparar una receta clásica del certamen: macarons.

"Voy adelante con mi cajita, dentro tengo mi destino en esta competencia. Me puede hacer quedar en las últimas semanas del programa o puede dejarme afuera de esta competencia", dijo Antonio López de camino hacia la devolución del jurado.

"Contanos cómo te fue. Nunca te vi tan pálido ni tan asustado desde que te conozco", le dijo Germán Martitegui. "Le tenía mucho respeto a esta prueba", le respondió el aspirante a chef. "Sí, los macarons se cargaron a varios (participantes antes)", lanzó chistoso Damián Betular.

Acto seguido, Antonio mencionó a Belu Lucius y quedaron todos boquiabiertos. "Le mandamos un besito a Belu Lucius", dijo el participante.

"Claro, Belu perdió con uno de estos. O sea que cualquiera hoy puede perder por un macaron", contestó Martitegui. "Así es, por eso les tenía mucho respeto", admitió Antonio.

Betular, luego de probar la preparación del concursante, evaluó: "Las tapas están bien, la pollera, está bien la ganache de chocolate. Si me preguntás, me hubiera gustado que fueran iguales pero entiendo la complejidad de la prueba de hoy. Creo que te pudiste superponer a todo muy bien, Antonio".