Los durísimos posteos de Celeste Cid tras la inesperada separación de Abril Sosa: "Manchaste todo con..."

En tanto, en las últimas horas Celeste compartió un fragmento de la canción Awch, de Ángela Torres, que habla de un gran desilusión sentimental. “Antes que te vayas, baby, mírame a la cara. Me has macumbeado el corazón. Me dejaste sola y ahora estoy obsesionada. Manchaste todo con traición”, se escucha en una Instagram Storie.

Asimismo, horas después Celeste Cid sumó otros posteos que, al igual que la canción, dejan entrever su estado anímico. "Sanar, reconciliarse con la realidad" define la siguiente storie de la actriz, así como una siguiente explicó qué significa que Venus esté en Sagitario, su signo zodiacal: "Un milagro no es volar por el aire o caminar en el agua, sino solo exsitir y caminar por la tierra".

Celeste Cid stories.jpeg

El sugerente mensaje de Celeste Cid en medio de los rumores de separación con Abril Sosa

A fines de noviembre comenzaron a circular fuertes rumores que señalaban una crisis en la pareja de Celeste Cid y el músico Abril Sosa, que comenzaron a salir en abril de este año.

Lo cierto es que las sospechas comenzaron cuando los internautas notaron que el músico la había dejado de seguir en las redes, e incluso vieron que ambos habían borrado las fotos que tenían juntos.

Celeste Cid posteo sobre el amor

En medio de todo este suceso, Celeste compartió por ese entonces un fragmento de el libro "El Duelo", escrito por Gabriel Rolón, que contenía una fuerte frase acerca del desamor.

"No es cierto que todos los amores valgan la pena. Ningún amor tener como precio la dignidad", se leía en el párrafo subrayado por la actriz. Además, junto a la captura del libro, etiquetó al escritor y agregó: "Que belleza leerte".